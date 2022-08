Tehyltä ja SuPerilta lakkovaroitus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin

ARI-MATTI RUUSKA

– Sote-sektori on säästetty henkihieveriin, kun olisi pitänyt varautua globaaliin hoitajapulaan ja huoltovarmuuteen kriisioloissa. On päivänselvää, että hoitajapulan nopein ja tehokkain lääke on raha. Vastuu on päättäjillä, joiden on osoitettava lisärahoitusta sote-kriisin ratkaisuun budjettiriihessä, vaativat Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Kuvituskuva.