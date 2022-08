Puutiaisia voi Turun seudulla havaita pitkälle syksyyn – edeltävän kuukauden aikana seudulla liki 3000 punkkihavaintoa

Etelä-Suomessa on käynnissä vilkas puutiaiskausi ja lämmin syksy voi pitää puutiaiset liikkeellä vielä pitkään. Punkkilive-palveluun on edeltävän kuukauden aikana kertynyt Turun seudulta liki 3000 punkkihavaintoa. Havaintoja on kertynyt ympäri Suomea yhteensä yli 67 000.

Punkkien aktiivisuudessa on aluekohtaisia eroja – Etelä-Suomessa aktiivisuus jatkuu edelleen, kun taas Pohjois-Suomen taigapunkkialueella punkkihavaintoja tehdään enää satunnaisesti.

Alkukesä saattoi vaikuttaa Oulun seudulla poikkeuksellisen aktiiviselta, sillä Oulun alueelta oli enemmän havaintoja, kuin Turun seudulla. Myöhemmin Turun seudun kokonaishavaintomäärät ohittivat Oulun.

Vaihtelua selittää se, että Oulussa esiintyy taigapunkkia, jonka aktiivisuus kestää kesäkuun loppuun. Turun seudulla esiintyy myös puutiaisia, jotka aktivoituvat vasta myöhemmin. Puutiaisalueilla aktiivisuus saattaakin jatkua pitkälle syksyyn.

– Ihmiset voivat aktiivisuuden perusteella jossain määrin itse päätellä, kumpaa lajia oman kodin lähellä tavataan. Jos punkkeihin törmäsi huomattavasti enemmän touko-kesäkuussa, eikä juurikaan heinäkuusta eteenpäin, on kyseessä todennäköisesti taigapunkkialue, jolloin sienessä ja marjassa voi käydä punkkien juuri häiritsemättä. Tietysti on myös alueita, joilla tavataan yhtä säännöllisesti kumpaakin lajia, tutkijatohtori Jani Sormunen kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Sormusen mukaan punkkilajien levittämien tautien riskissä ei ole juuri eroja, mutta taigapunkit tarttuvat herkemmin ihmisiin ja eläimiin. Puutiaisista tarttuvat yleensä pienet nymfit, joista vain noin 20 prosenttia kantaa borreliabakteeria, mutta niitä voi olla vaikea huomata. Taigapunkeista tarttuvat tavallisesti isokokoiset aikuiset yksilöt, jotka ovat nymfejä helpompia huomata, mutta niistä noin 50 prosenttia kantaa borreliabakteereita.

Punkkiliven havaintokartalta voi uutena ominaisuutena tarkastella kuntakohtaisia tietoja punkkien esiintyvyydestä. Tiedot pohjautuvat vuoden 2021 raportoituihin havaintoihin ja kuntien asukaslukuun. Näkymään lisätään myös THL:n tieto kuntien viiden vuoden aikana raportoiduista puutiaisaivotulehdustapauksista.

Viime vuonna Punkkiliveen raportoitiin lähes 80 000 punkkihavaintoa. Tutkijat toivovat, että ihmiset jatkavat havaintojen ilmoittamista.