Sinilevää edelleen keskimääräistä enemmän – Lämmin ja tyyni sää voi lisätä pintakukintojen määrää loppukesällä

Sinilevähavaintojen määrä on pysynyt tasaisena koko maassa. Lämpimien säiden seurauksena järvivesi on hieman keskimääräistä lämpimämpää, mikä ylläpitää sinilevien kasvua. Merialueilla sinilevän määrä on edelleen pitkän ajan keskiarvoa suurempi, mutta tuuli on sekoittanut sinilevää veteen. Tyyni ja lämmin sää, sekä toisaalta myös voimakkaat sadekuurot, voivat lisätä sinilevän pintakukintojen määrää vielä loppukesällä.

– Myös epävakainen sää vaikuttaa sinilevien kasvuun. Lähipäivien voimakkaat tuulet ja rankkasateet voivat sekoittaa vettä ja tuoda pohjasta ja maalta ravinteita sinilevien käyttöön, minkä seurauksena sinileväkukinnat voivat vielä voimistua elokuun loppupuolella, sanoo erikoistutkija Kristiina Vuorio Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa.

Suomen rannikolla tehtyjen sinilevähavaintojen määrä on edelleen ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi. Havaintoja on tullut suunnilleen yhtä paljon kuin viime viikolla.

Valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla ei kuitenkaan ole havaittu erittäin runsaita sinileväkukintoja. Runsaasti sinilevää on esiintynyt viidessä paikassa Saaristo- ja Selkämeren rannikkoalueilla. Hieman sinilevää on havaittu monin paikoin Suomenlahden, Saaristomeren ja Pohjanlahden rannikkoalueilla.

Kuluneen viikon aikana satelliittikuvissa on havaittu sinilevää avomerellä sekä joissakin rannikon lahdelmissa eri puolilla Suomenlahtea, Saaristomerta ja Merenkurkkua.

– Tuuli on sekoittanut meriveden pintakerrosta viime päivinä siten, että sinilevää ei juuri ole pinnassa, vaikka sitä vesimassassa onkin, kertoo tutkija Hanna Alasalmi tiedotteessa.

Sinilevän määrä on lämpimien säiden myötä lisääntynyt Suomenlahden avomerialueilla, mistä sinilevälautat ovat ajelehtineet lähemmäs rannikkoalueiden uloimpia osia. Länsirannikolla sinilevää on havaittu satelliittikuvissa myös aivan rannikon tuntumasta.