Turun Biocityssä järjestettävään symposiumiin on ilmoittautunut yli 400 osanottajaa. Teemana on tänä vuonna ihmisen puolustusjärjelmää tutkiva immunologia.

Symposium järjestetään ensi viikon torstaista perjantaihin, 25.–26. elokuuta.

Biocity Turun tieteellinen johtaja, professori Klaus Elenius odottaa tapahtumalta kattavaa katsausta immunologisen tutkimuksen nykytilaan. Aiheelle on kysyntää, sillä immunologia on muuttamassa sairauksien hoitoa ennennäkemättömällä tavalla.

– Esimerkiksi moniin syöpiin immunologiset lääkkeet ovat tuoneet vaihtoehtoja, jotka todella toimivat. Murros, jonka olemme sillä suunnalle nähneet, on harvinainen hyppäys mille tahansa lääketieteen alueelle, Elenius toteaa Turun yliopiston tiedotteessa.

Symposiumiin kerääntyy immunologian huippunimiä. Pääpuhujana nähdään vuonna 2019 Nobelin lääketieteen palkinnon saanut Sir Peter Ratcliffe.

Ratcliffe esittelee yleisölle Nobel-palkintoon johtaneen hypoksiaa eli hapenpuutetta käsittelevän tutkimuksensa. Hän selvitti yhdessä kahden muun tutkijan kanssa, kuinka solut reagoivat hapenpuutteeseen. Löydöllä on merkitystä muun muassa sydäntaudeissa ja anemiassa, mutta hypoksia liittyy myös tulehdustauteihin, joissa kudoksiin syntyy puutetta hapesta.

Ratcliffe puhuu symposiumissa torstaina 25. elokuuta kello 16.15.

Muina puhujina tapahtumassa on kahden päivän aikana maailmanluokan immunologeja, mukaan lukien Stanfordin yliopiston professorit Eugene Butcher ja Lawrence Steinman. Suomalaista tutkijakuntaa edustaa akatemiatutkija Maija Hollmén, joka on ryhmineen kehittänyt immuunipuolustusta vahvistavan beksmarilimabi vasta-ainelääkkeen syöpiin.

Lisäksi symposiumissa nousevat esiin muun muassa immunologisen tutkimuksen havainnot hermostollisissa sairauksissa, kuten MS-taudissa ja Alzheimerin taudissa. Harvardin yliopiston professori Howard L. Weiner sivuaa luennollaan, olisiko näihin sairauksiin kenties kehitettävissä nenän kautta annettava immunologinen lääke.

Biocity Symposiumin yhteydessä jaetaan vuotuinen Elias Tillandz-palkinto. Palkinto myönnetään parhaalle Biocity Turun tutkijoiden julkaisemalle tutkimusartikkelille.

Viime vuonna palkinnon sai Yagut Allahverdiyeva-Rinne tutkimusryhmineen syanobakteereita koskevasta tutkimuksesta. Ryhmä selvitti bakteerien mahdollisuuksia toimia elävänä solutehtaana, joka tuottaa auringon valon avulla hyödyllisiä kemiallisia yhdisteitä.

Vuodesta 1991 lähtien järjestetty Biocity Symposium on Turun bio- ja molekyylilääketieteilijöiden tärkein vuosittainen kokoontuminen, jonka järjestäjänä toimii Biocity Turku.

Kanssajärjestäjäksi on tänä vuonna valittu In Flames -lippulaivahanke. Kyseessä on Suomen Akatemian tukema hanke, joka kokoaa yhteen Turun yliopistojen immunologisen osaamisen.