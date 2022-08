Sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajat haluavat turvata ikäihmisten palvelut valtakunnallisesti

Turun, Helsingin, Espoon, Tampereen ja Vantaan sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnat ovat joutuneet vuoden 2022 aikana käsittelemään henkilöstöpulasta johtuvia ikäihmisten palveluiden heikentämiseen johtavia päätöksiä. Muun muassa toiminnan supistuksia ja kriteereiden kiristämisiä.

Kaupungeissa on auki satoja hoitohenkilökunnan virkoja, joihin ei ole saatu hakijoita. Sama tilanne on monessa muussakin kaupungissa. Lautakuntien puheenjohtajat esittävät yhteisen huolensa vanhuspalveluiden työntekijöiden riittävyydestä sekä kunnissa että jatkossa hyvinvointialueilla ja peräävät valtakunnallisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Palveluiden järjestäjiä ja tuottajia on kansallisesti uhkaamassa tilanne, jossa lakisääteisiä velvoitteita ei pystytä täyttämään. Syynä tähän on palvelutarpeen kasvu, heikentynyt henkilöstön saatavuus, samanaikaiset lainsäädännön uudet velvoitteet sekä valvovien viranomaisten tiukat tulkinnat.

Ammattibarometrin mukaan maaliskuussa 2022 vain Pohjois-Karjalassa oli tasapaino lähihoitajien kysynnän ja tarjonnan välillä. Muualla maassa lähihoitaja- tai sairaanhoitajahakijoissa oli pulaa. Seuraavan kunta-alalla eläköityy kymmenen vuoden aikana neljäsosa nykyisistä sairaanhoitajista ja kolmasosa lähihoitajista, joten tilanteeseen ei ole näköpiirissä muutosta.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen säätämisellä on pyritty hyvään päämäärään, mutta lakisääteinen henkilöstömitoitus ei ole tuonut työmarkkinoille lisää hoitohenkilökuntaa. Jotta mitoitus on täyttynyt, käytettävissä oleva henkilöstö on pitänyt ensisijaisesti turvata ympärivuorokautisiin palveluihin.

Seurauksena on ollut palvelupaikkojen vähentämistä ja jonojen muodostumista ympärivuorokautisiin palveluihin. Lakisääteisen mitoitusvelvoitteen täyttämiseksi henkilöstöä on jouduttu siirtämään kotihoidosta ympärivuorokautisiin palveluihin, jolloin palvelujärjestelmän kivijalkana olevan kotihoidon järjestäminen on heikentynyt.

Sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvoinnin ja terveyden lautakuntien puheenjohtajat vetoavat sosiaali- ja terveysministeriöön nopeiden toimenpiteiden ottamiseksi käyttöön, jotta ikäihmisten palvelut saadaan Suomessa turvattua.