Hoitajapulan syventyminen on saanut kunnat tarttumaan kalliiseen keinoon Varsinais-Suomessa – vuokrahoitaja voi tulla lähes kaksi kertaa itse palkattua tyyriimmäksi

Sairaanhoitajapula on pakottanut varsinaissuomalaisia kuntia vuokraamaan sairaanhoitajia vuokrafirmoilta. Tämä voi tulla kunnille jopa lähes kaksi kertaa kalliimmaksi kuin hoitajien palkkaaminen itse.

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää terveyspalvelut vuodenvaihteeseen asti. Niiden tulee siis vuokrata sairaanhoitajia, jos heitä ei muuten löydy.

Salo on yksi niistä kunnista, jotka ovat turvautuneet vuokrafirmoihin terveyskeskussairaalassa keväästä lähtien. Kaupungin vastaava lääkäri Petri Salo kertoo, että vuokrahoitajan käytön tuntihinta on ollut kesäkaudella noin 38–42 euroa. Kaupunki siis maksaa yhden sairaanhoitajan palveluista noin 7 000–8 000 euroa kuukaudessa.

Kaupungin oman sairaanhoitajan työnantajakustannukset ovat noin 4 500 euroa kuukaudessa.

– Mallit eivät ole ihan vertailukelpoisia keskenään. Ostomallissa me maksamme vain toteutuneista työtunneista, ja poissaolot ovat osa välittäjän [vuokrafirma] talousriskiä, Salo sanoo.

Ensimmäiset Solo Health -yrityksen vuokrahoitajat aloittivat Salossa huhtikuussa. Kesän ajan terveyskeskussairaalassa on ollut työssä 3–5 vuokrahoitajaa. Kyseessä on pieni määrä, sillä terveyskeskussairaalassa työskentelee yhtensä noin 65 sairaanhoitajaa.

– Sairaanhoitajia on suunnilleen yhtä vaikea löytää vuokrafirmojen ja oman rekrytoinnin kautta. Vuokrafirmojen kautta tavoitamme kuitenkin todennäköisesti sellaisia hoitajia, joita oma rekrytointimme ei tavoita. Olisimme ottaneet vuokrafirmojen kautta enemmänkin hoitajia, jos olisimme saaneet, Salo kommentoi.

Hän muistuttaa, että vuokralääkäreitä on ollut jo pitkälti yli kymmenen vuotta. Hän pohtii, muodostuuko vuokrahoitajista samanlainen pitkäaikainen ilmiö.

– Vuokralääkäreiden määrä ei ole räjähtänyt, mutta ilmiö ei ole myöskään poistunut. Oletan, että sairaanhoitajien kohdalla tapahtuu samoin. Tietty pieni porukka tekee töitä vuokrafirmojen kautta.

Erityisesti syrjäseudun lääkäripulaa paikkaamaan lähtevä lääkäri voi saada korkeaa palkkaa.

Myös Paraisten sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström kertoo, että vuokrafirmojen kautta ei aina saa sairaanhoitajia. Kaupunki ei esimerkiksi saanut vanhuspalveluihin vuokrahoitajia kesäksi.

– Meillä on haasteena pitkät matkat saaristoon, varsinkin lossimatkan taakse. Tämä voi olla ongelma muualta tuleville hoitajille. Koska sijaisten ei tarvitse olla kaksikielisiä, kielitaito tuskin on ongelma samassa mittakaavassa.

Kaupungin terveydenhuollossa on työskennellyt neljä vuokahoitajaa kesän ajan. Hoitajat on vuokrattu Solo Healthilta ja Suomen kotilääkäripalvelulta.

– Vuokrahoitajat ovat kalliimpia, mutta tilapäisesti hyvä apu. He ovat osaavia sairaanhoitajia, joilla on hyvä ammattitaito. Tilapäisratkaisussa ongelmana on kuitenkin jatkuvuuden puute. Vakituisella henkilökunnalla on esimerkiksi usein vastuutehtäviä, jollaisia vuokrahoitajilla ei voi olla, Lindström vertaa.

Liedon kaupunki on käyttänyt sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyöntekijöihin noin 1,5 miljoonaa euroa tammi-elokuussa. Koko viime vuoden aikana vuokrauskustannukset olivat noin 500 000 euroa.

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Krista Ryödi kertoo, että työntekijöitä on vuokrattu useilta yrityksiltä.

– Eri vuokratyöyritysten kautta on pääosin hankittu sairaanhoitajia ja lähihoitajia, mutta myös lääkäreitä sekä sosiaalityöntekijöitä. Poissaoloja on ollut paljon, ja hoitajien saaminen on ollut vaikeaa niin lyhyempiin kuin pitkäkestoisempiin sijaisuuksiin.

Lieto on käyttänyt vuokrafirmoja kesästä 2021 alkaen. Eniten vuokratyövoimaa on käytetty Härkätien sairaalaosastolla ja kotihoidossa. Sen sijaan avoterveydenhuoltoon ja neuvoloihin on saatu hyvin työntekijöitä omien hakujen kautta.

Turku ei käytä vuokrahoitajia sairaalapalveluissa. Vanhus- ja vammaispalvelut on sen sijaan käyttänyt jo muutaman vuoden ajan Sarastian vuokratyövoimaa. Lisäksi vanhus- ja vammaispalvelut on käyttänyt kesästä lähtien muun muassa Solo Healthin ja Esperin vuokrahoitajia.

Koronarokotuksista huolehtii Turussa pääasiassa vuokrattu henkilökunta.

Pöytyän kunta vuokrasi ensimmäisen sairaanhoitajansa kuluvana vuonna. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä työskenteli kesällä muutaman viikon ajan vuokrahoitaja.

– Vuokratyövoiman käyttö on hintavaa, joten jatkossa pyrimme rekrytoimaan sairaanhoitajaopiskelijoita kesätöihin, sanoo Pöytyän perusturvajohtaja Eveliina Kiiski.

Naantalin kaupunki on vuokarannut hoitajia eniten terveyskeskusosastolle ja vähäisessä määrin myös vanhusten asumispalveluihin ja kotihoitoon. Myös koronarokottamisessa on ollut mukana vuokrahoitajia.

Kuntaliitto on huolestunut erityisesti siitä, että vuokrahoitajien käyttö kuormittaa jo ennestään kuormittuneita terveydenhuollon yksiköitä. Sote-muutosjohtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta arvioi, että vuokrahenkilöstöä käytettäessä vakituisen henkilökunnan aikaa menee runsaasti perehdyttämiseen.

– Lisäksi vähäistä työvoimaresurssia ja johtajuusresurssia käytetään siihen, että joudutaan etsimään lisää työntekijöitä. Myös tarjouspyyntöjen valmistelu, sopimusten laatiminen ja niiden valvominen vaativat aikaa.

Hän sanoo, että alati vaihtuva henkilökunta tekee työn sisällön kehittämisen vaikeaksi. Niin ikään potilaat hyötyisivät pitkäkestoisista hoitosuhteista.

– Vuokrahoitajailmiö on kasvanut sitä mukaa kun henkilöstön riittävyyden ongelmat ovat kasvaneet. Kulunut kesä on ollut kaikkien aikojen hankalin kautta linjan ihan kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä kotihoidosta yliopistosairaaloihin asti.

Myllärinen näkee vuokafirmat osana ilmiötä, jossa kaikki nuoret työntekijät eivät enää halua sitoutua pitkiin työsuhteisiin.

– Osa nuorista ammattilaisista tekee ihan tietoisesti keikkahommaa. Keikkojen välillä vietetään itselle tärkeää vapaa-aikaa. Tämä on viesti työmarkkinoille: jos henkilöstä saadaan, se pitäisi yrittää saada myös pysymään.

Esimerkiksi 7 000–8 000 euron kuukausikustannus ei siirry suoraan sairaanhoitajan palkaksi. Tällä hetkellä Solo Health esimerkiksi hakee sairaanhoitajaa Houtskariin noin 4 000 euron kuukausipalkalla.

– Operaattorin ansaintalogiikka tietenkin edellyttää sitä, että sille jää jotain käteen, Myllärinen sanoo.