Pelastuspäällikkö Mika Kontio jättää Varsinais-Suomen ja siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle: "Päätökseni on puhtaasti ammatillinen"

ANNE SAVOLAINEN

Mika Kontio on työskennellyt Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella liki kaksi vuosikymmentä. Hän uskoo, että alueella on paremmat mahdollisuudet kehittyä, kun pelastusjohtajan puikoissa on joku, joka pystyy tarkastelemaan aluetta ja organisaatiota hieman etäämmältä.