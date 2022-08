Kaivonkansia tarroitettu jälleen vesistöjen puolesta, yleisin löytyvä roska on tupakantumppi

Jo neljättä kertaa Etelä-Suomen kaupunkien katukaivoihin on ilmestynyt roskaamisesta varoittavia tarroja. Mahanpuruja muovista -kampanjassa on mukana Turun lisäksi 15 kaupunkia ja kaikissa muistutetaan, että suurin osa vesistöjen roskista on peräisin kaupungeista. Roskat kulkeutuvat vesistöihin joko suoraan ihmisen kädestä tai esimerkiksi hulevesijärjestelmää pitkin.

– Kesällä asensimme myös muutamiin katukaivoihin suodattimet ja tutkimme pienimuotoisesti hulevesikaivoihin päätyvää roskan laatua ja määrää. Alustavien tulosten mukaan roskat ovat päätyneet kaivoihin ihmisten käsistä. Kaivoista löytyi muun muassa tupakantumppeja, take away -tuotteiden kääreitä sekä muuta muoviroskaa. Kaikkein helpoin, tärkein ja tehokkain keino onkin, että jokainen huolehtii, että omat roskat päätyvät roskikseen, Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksen (PSS) meriasiantuntija Jutta Vuolamo kertoo tiedotteessa.

PSS on elokuun puolivälissä alkaneen kampanjan takana. Kampanja jatkuu elokuun loppuun.

Ympäristöministeriö on rahoittanut Mahanpuruja muovista -kampanjaa 74 564 eurolla Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.