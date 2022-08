Vieläkö on kesä ja milloin mielestäsi alkaa syksy?

"Vielä on kesä. Sitten kun yöllä alkaa mennä lähelle nollaa astetta on vasta syksy. Syyskuukin on vielä kesää."

Jorma ja Raija Pöllänen,

Turku

"Anni: Minulla on vasta kesäloma, joten vielä on kesä. Marianne: Niin kauan on kesä kun tarkenee ulkona shortseissa."

Anni Sjöblom, Marianne Mustalahti ja Noel Luoto,

Turku

"Elokuu on vielä kesäkuukausi, syyskuussa alkaa syksy."

Mikaela Laakso,

Mynämäki

"Ei vielä ole syksy. Minusta se menee ihan kalenterin mukaan; syyskuu on jo syyskuukausi."

Jarmo Henriksson,

Lieto