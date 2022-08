Turun Topinojalla alkaa hajuhaittojen vähentämiseen tähtäävät hajuhaittoja aiheuttavat rakennustyöt

Topinojan jätekeskuksessa aloitetaan tänään tiistaina pintarakenneurakka, joka sulkee 1,7 hehtaaria käytöstä poistettua kaatopaikkaa vesi- ja kaasutiiviin pintarakenteen alle. Eristerakenteilla estetään sadevesien pääsy jatkossa jätetäyttöön ja samalla tehostetaan kaatopaikkakaasun talteenottoa. Järjestelmän rakentamisesta voi aiheutua hetkellisiä hajuhaittoja lähialueelle tulevana syksynä. Osana urakkaa vanhalle kaatopaikka-alueelle rakennetaan kaasunkeräyskaivoja sekä asennetaan kaasunkeräysputkisto. Urakan odotetaan valmistuvan kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Rakennustöillä ei ole vaikutusta jätekeskuksessa tai lajitteluasemalla asiointiin.

Topinojan jätekeskuksessa suljetaan ja maisemoidaan osa vanhasta kaatopaikasta tiiviin pintarakenteen alle. Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) tuotantojohtaja Jyri Metsänranta kertoo, että kyseessä on monikerroksinen rakenne, joka tehdään kaatopaikan pintaan hyödyntäen tiivisrakennetta, maa-aineksia ja savea, jotta paketti pysyy kasassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tiiviin eristekerroksen likaisella puolella eli kaatopaikan puolella on kaasukeräilykerros, missä syntynyt kaasu kerätään. Tiiviin kerroksen puhtaalla puolella on taasen vettä johtava kerros, mistä puhtaat sadevedet kerätään kaatopaikan pinnalta talteen. Lisäksi kuivatuskerroksen yläpuolella on pintakerros, mihin levitetään puhtaita maa-aineksia. Siinä on myös kasvukerros, johon istutetaan kasveja, Metsäranta kertoo.

Käytöstä poistettujen kaatopaikka-alueiden sulkeminen on myös osa LSJH:n ilmastotavoitteita. Toistakymmentä vuotta sitten Topinojalla lopetettiin varsinainen kaatopaikkatoiminta ja kaikki LSJH:n kaatopaikkatoiminta on keskitetty Salon Korvenmäkeen. Topinojan kaatopaikka-alueesta yli 13 hehtaaria on jo suljettu lopullisesti. Alueella tehdään vaiheittain tiiviitä pintarakenteita ja niitä pistetään lopullisesti kiinni.

– Menee vielä monta vuotta ennen kuin saamme kaikki pinta-alat suljettua. Lopullista päätöstä siitä, mitä jätetäytön päälle toteutetaan ei ole. Muualla Suomessa alueita on käytetty virkistyskäyttöön, kuten luontopoluiksi tai frisbeegolf-radoiksi.

Yhä edelleen Topinojalle tulee ajoittain yhteydenottoja hajuhaitoista. Tämä riippuu Metsärannan mukaan erittäin paljon vallitsevista sääolosuhteista. Pintarakennetyön aikana kaivinkoneilla kaivetaan ja muokataan pintaa, niin hajuhaittoja varmasti aiheutuu enemmän juuri kaatopaikkaa muokatessa.

– Vaikka kaatopaikkakaasu on pääsääntöisesti hiilidioksidia ja metaania, niin joukossa on myös haisevia rikkiyhdisteitä, mikä hajuhaittoja aiheuttaa.

Vuonna 2021 loppusijoitukseen, eli kaatopaikan penkkaan päätyi vain 1,3 prosenttia kaikesta vastaanotetusta jätteestä. LSJH:n alueella syntyneestä yhdyskuntajätteestä kierrätettiin energiana 54,1 prosenttia ja materiaalina 44,6 prosenttia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lue myös:Topinojan biokaasulaitoksen löyhkä vähentynyt, mutta paikalliset eivät luota näin olevan ikuisesti

Topinojalla pengotaan jälleen kotitalouksien roskapusseja

Gasum ja Topinoja Turun hajulähteitä – Ely on pyytänyt selvityksiä Gasumin biokaasulaitokselta

Topinojan ympäristössä havaittu hajuhaittoja – kiertotalousjohtaja: "Siellä on kaikki kunnossa hajukaasukäsittelyn suhteen"