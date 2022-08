Paraisilla Sundholmin saaressa raivataan uhanalaisille lajeille uutta elintilaa talkoovoimin

Sundholmin saarella Paraisilla on parhaillaan käynnissä kahdeksanpäiväinen WWF:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen järjestämä talkooleiri, jossa parikymmentä vapaaehtoista raivaa puustoa, niittää niittyjä, haravoi niittojätettä sekä rakentaa aitaa.

Saari on menneinä vuosikymmeninä ollut laidun- ja viljelymaata, joka on sittemmin kasvanut umpeen ja laitumille on jopa istutettu kuusia.

– Ennallistamme nyt talkoovoimin näitä saaristolle tyypillisiä, perinteisen karjatalouden muokkaamia niittyjä ja hakamaita takaisin entiseen tilaansa saaren eteläosissa. Metsähallitus on aiemmin kesällä kaatanut täällä kuusikkoa, joten talkoissa siistimme näitä alueita, raivaamme lisää umpeenkasvaneita alueita sekä kunnostamme niittyjä. Lisäksi rakennamme aitoja laiduneläimille, kertoo leirin vetäjänä toimiva Bernt Nordman WWF:n tiedotteessa.

Talkoiden jälkeen laitumille on tarkoitus tuoda lehmiä, jotka ruokailemalla estävät laidunmaita kasvamasta uudelleen umpeen.

– Sundholmin saari on kooltaan suuri, yli 50 hehtaaria, ja siitä vähän yli 30 hehtaaria on Metsähallituksen hallinnassa olevaa luonnonsuojelualuetta. Tarkoitus on, että luonnonsuojelualueesta tulee lähes kokonaisuudessaan laidunaluetta, sanoo Metsähallituksen Luontopalveluiden suunnittelija Päivi Leikas tiedotteessa.

Saaressa on niittyjen ja hakamaiden lisäksi metsää sekä harvinaisia kasvilajeja. Näitä ovat muun muassa äärimmäisen uhanalainen tylppöorapihlaja, erittäin uhanalainen suippuorapihlaja sekä vaarantunut metsäomenapuu.

– Näitä lajeja kasvaa saaressa hyväkokoisina, varttuneina yksilöinä sekä taimina. Niiden elinkyky paranee, kun poistamme niiden läheltä liiaksi varjostavat puut, Leikas sanoo.

Sundholmin talkoot toteutetaan osana Metsähallituksen vetämää Rannikko-LIFE-hanketta. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita Perämereltä Hangon saaristoon sekä Viron pohjoisrannikolla.