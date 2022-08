Sdp vaatii Turulta lisää sairaalapaikkoja

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan nelihenkinen Sdp-ryhmä on reagoinut julkisuudessa olleisiin uutisiin jatkohoitoa odottavien potilaiden makuuttamisesta Tyksin päivystyksessä. Makuutukset ovat jatkuneet jopa viikkoja, koska Varsinais-Suomessa ei ole tarpeeksi jatkohoitopaikkoja.

Minttu Ojanen, Timo Nurmio, Viivu Seila ja Maria Kumpuoja ovat jättäneet aloitteen, jonka mukaan Turun viranhaltijoiden olisi ryhdyttävä välittömiin toimiin, joilla jatkohoitopaikat saadaan täysimääräiseen käyttöön.

– Turun kaupunki on sopeuttamisohjelman mukaisesti vähentänyt sairaalapalveluiden osastoilta 50 sairaansijaa. Lisäksi geriatrian osastoja on jouduttu sulkemaan määräaikaisesti lääkärivajeen vuoksi ja yksi osasto on edelleen suljettuna. Lisäksi tilapäishoitoa on supistettu kesän ajaksi, demarinelikko muistuttaa.