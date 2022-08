Mies sieppasi yhdeksänvuotiaan pojan Helsingin Kulosaaressa, neuvokas poika pääsi omin avuin pakoon – miehelle vuosien vankeusrangaistus panttivangin ottamisesta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 54-vuotiaan miehen vuosien vankeuteen Helsingin Kulosaaressa tehdystä lapsisieppauksesta.

Uhrina ollut poika pääsi omin neuvoin pakoon tilanteesta. Poliisi on aiemmin kuvaillut lapsen toimintaa poikkeuksellisen rohkeaksi.

Oikeuden mukaan mies kaappasi yhdeksänvuotiaan pojan tämän koulumatkalla huhtikuussa. Mies pakotti uhrin autoonsa väkivallalla ja aseella uhaten.

Sieppauksen jälkeen mies lähti ajamaan pois Kulosaaresta. Hän pysähtyi matkan aikana sitomaan pojan nippusiteillä kiinni auton jalkatilaan. Samalla hän peitti pojan kasvot kankaalla ja teipillä.

Mies ajoi autolla Sipooseen, jossa hän jätti uhrin metsään. Oikeuden mukaan hän sitoi pojan kiinni puuhun nippusiteillä. Myös pojan jalat olivat kiinni nippusiteillä ja kasvot edelleen peitettyinä.

– Hän on sitonut (lapsen) kädet nippusiteillä ja laittanut tämän päähän housut, pitänyt tätä makaamassa auton lattialla, kunnes on vienyt tämän syrjäiseen metsään, jossa on sitonut tämän puuhun, suullisesti uhannut tätä, estänyt suun eteen laittamallaan siteellä tämän avun pyytämiset ja jättänyt syrjään metsään yksin, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.

Lähetti lapsen huoltajille uhkausviestin

Sidottuaan uhrin puuhun tuomittu poistui paikalta, ja pian tämän jälkeen poika sai itsensä irrotettua nippusiteistä. Poika käveli läheiselle tielle, josta sivullinen henkilö löysi hänet.

Oikeus katsoo teon olleen pojan henkeä uhkaava, sillä lapsella oli huhtikuisessa säässä päällään vain ohuet vaatteet. Mies riisti uhrin vapauden yli kolmen ja puolen tunnin ajaksi.

Siepattuaan pojan mies lähetti pojan puhelimesta tämän huoltajille tekstiviestin, jossa oikeuden mukaan luki "Me pitää sun poika. Ei poliisi, ei ulkopuolisia. Luotettu henkilö --- 48 tuntia aika saada mukaan".

Oikeus katsoo viestin osoittavan, että miehen tavoitteena on pojan sieppaamalla ollut saavuttaa jokin päämäärä.

– Viestiin sisältyvä ”Me pitää sun poika” sisältää uhkauksen vapaudenriiston jatkumisesta, jolla (huoltaja) pyritään pakottamaan toimimaan viestin mukaisesti, kirjoittaa käräjäoikeus tuomiossaan.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoo jääneen näyttämättä, että mies olisi pakottanut lapsen huoltajia maksamaan hänelle rahaa. Näyttämättä jäi käräjäoikeuden mukaan myös, että mies olisi uhannut panttivangin surmaamisella tai tämän vahingoittamisella.

Poliisi kertoi esitutkinnan aikana epäilevänsä, että miehen motiivina olisi ollut taloudellisen hyödyn tavoittelu.

Oikeus katsoo sieppauksen olleen suunniteltu

Oikeus katsoo miehen suunnitelleen sieppauksen ennakkoon ja että teko oli suunniteltu nimenomaan kyseistä poikaa kohtaan.

– Hän on valmistellut tekoa pitkäaikaisesti, hän on käyttänyt teossa asetta, esittänyt vakavasisältöisen uhkauksen ja sitonut (lapsen), perustelee oikeus tuomiotaan.

Mies oli ennen tekoaan muun muassa tarkkaillut lapsen kodin lähialuetta sekä koulumatkaa, minkä lisäksi mies oli tehnyt internethakuja koskien uhrin perheen asuntoa.

Käräjäoikeus katsoo Juha Hurmeen, 54, syyllistyneen panttivangin ottamiseen. Hurme tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen, minkä lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhrille yli 13 000 euroa erilaisia korvauksia.

Oikeus pitää tekoa kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Tuomitulla on aiempaa rikostaustaa. Vakavin miehen rikoksista on tappo, josta hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä hänet tuomittiin myös törkeästä ryöstöstä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi mies on tuomittu useista erilaisista petosrikoksista.

Tuomittu on vaihtanut nimeään useasti.