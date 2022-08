Voisivatko suomalaiset syyllistyä samanlaisiin sotarikoksiin kuin venäläiset Ukrainassa? – Puolustusvoimat ei näe mahdollisena: "Sotilaamme ovat järjestelmämme tuotteita"

Peacetaituleeturpaan; tuota samaa ihmisen sivistyneisyyttä myös pohdin. Jos siis määritellään, että; "Sotarikoksia on laissa 14 erilaista. Sellaiseksi lasketaan esimerkiksi toisen surmaaminen, raiskaaminen tai kiduttaminen Geneven sopimusten tai muita sotaa, aseellisia selkkauksia tai miehitystä koskevien ja tapojen vastaisesti" ...niin sieltäkö siis löytyy porsaanreikä, jolla surmaaminen, raiskaaminen tai kiduttaminen voitaisiin suorittaa Geneven sopimusten tai muita sotaa, aseellisia selkkauksia tai miehitystä koskevien ja tapojen mukaisesti ja "oikein". Uutisoinnissa on nyt pientä "väärin sammutettu" -henkeä havaittavissa noin yleensäkin. Sota on sotaa. Ei se kovin kaunista aina välttämättä ole. Täytyy myös muistaa, että sota vaatii aina vähintään kaksi osapuolta. Vaikeaa se on yksikseen sotia.

"Täytyy myös muistaa, että sota vaatii aina vähintään kaksi osapuolta. Vaikeaa se on yksikseen sotia."



Taas 1350 yrittää syöttää tuota lehmänrieskaa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Lisäksi yrittää peitellä että on itse jatkuvasti väittänyt ettei ole sotaa vaan vain "Erityisoperaatio".

Joten Venäläisten kohdalla on vielä pahemmasta asiasta kyse kuin sotarikoksesta.



"Uutisoinnissa on nyt pientä "väärin sammutettu" -henkeä havaittavissa noin yleensäkin."

Venäjällähän uutisoinneissa ei ole pientä väärin sammutettu henkeä.

Siellä on sammutettu koko uutisointi asiasta ja esitetään vain valtion valheellista propagandaa.



Mielenkiintoista että itsensä reservin upseeriksi maininnut ei tunnusta faktoja.

"Voisivatko suomalaiset syyllistyä samanlaisiin sotarikoksiin kuin venäläiset Ukrainassa?"

Aika helppo kysymys tästä aihepiiristä vai kuinka? Pitäisi reservin upseerinkin käsittää.

Suomessa on puolustusvoimat. Ukrainalaiset puolustautuvat hyökkääjää vastaan.

Nimimerkkipelle pyörittelee ei omaa vaan itäpropagandaa kuten pitkän aikaa olemme lukeneet.