Uudenkaupungin Tilitoimisto Econialle

Econia on ostanut Uudenkaupungin Tilitoimiston liiketoiminnan. Sekä Uudenkaupungin että Naantalin toimistojen kaikki kahdeksan työntekijää jatkavat Econiassa vanhoina työntekijöinä.

Tiedotteen mukaan yrityskaupalla turvataan vuonna 2011 perustetun Uudenkaupungin Tilitoimiston kehittyminen myös tulevaisuudessa. Econia on voimakkaasti kasvava taloushallintoalan yritys.

– Econia on erinomainen koti toiminnallemme jatkossa. Yhtiö on henkilöomisteinen sekä toimii tälläkin hetkellä myös maakunnissa pienemmillä paikkakunnilla. Voimme tarjota jatkossa asiakkaillemme laajempia palvelukokonaisuuksia. Kokonaan uutena palvelualueena on Econian vahva HR-osaaminen, Uudenkaupungin Tilitoimiston toimitusjohtaja Olli Aalto sanoo tiedotteessa.

Aalto jatkaa Econian Uudenkaupungin ja Naantalin toimistojen vetäjänä, minkä lisäksi hänen vastuulleen tulee Econian Varsinais-Suomen taloushallintopalveluiden laajentaminen ja kehittäminen.