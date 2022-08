Perseidien tähdenlentoja voi nähdä lauantaina – kannattaa suunnata katse koillisen ja idän välille

Perseidien meteoriparven aktiivinen vaihe sattuu mukavasti viikonlopulle, joten tähdenlentoja voi ihailla lauantain aamuyöllä 13.8. Täysikuu osuu kuitenkin juuri perjantaille, joten sen kirkkaus estää himmeämpien tähdenlentojen näkymisen.

Osa parven meteoreista on kuitenkin melko kirkkaita, ja Kuu on taivaalla matalalla. Perseideistä saattaa jäädä taivaalle hetkeksi vana, ja jotkut saattavat näyttää punertavilta.

Tähdenlennot näyttäisi tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta, kerrotaan Tähtitieteellisen yhdistyksen tiedotteessa. Perseus on Auringon laskiessa melko korkealla koillistaivaalla ja pysyttelee koillisen ja idän suunnalla koko yön, mutta tähtikuvion tarkkaa paikkaa ei tarvitse löytää voidakseen nähdä tähdenlentoja. Niitä näkyy ympäri taivasta.

Katse kannattaa suunnata taivaalle koillisen ja idän välille.

Tähdenlennot on helppo havaita. Meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on ja mitä vähemmän siellä on pilviä. Koska pohjoisen yöt ovat edelleen hyvin valoisia ilman Kuun vaikutustakin, Perseidejä näkyy käytännössä vain Oulun eteläpuolella. Tähdenlentoja näkyy eniten aamuyöllä, mutta niitä on mahdollista nähdä heti pimeän laskettua, mikäli taivas on selkeä.

Parveen kuuluvia tähdenlentoja on alkanut näkyä jo heinäkuun puolivälistä lähtien, ja niitä näkyy harvakseltaan vielä muutama viikko aktiivisimman vaiheen jälkeenkin.

Säännölliset meteoriparvet kuten Perseidit johtuvat komeetanydinten murusista, joita ytimet jättävät radalleen kiertäessään Auringon ympäri. Mikäli maapallon rata kulkee läheltä tällaista pölyvanaa, osa tästä materiaalista pääsee vuorovaikuttamaan Maan kanssa. Komeettapöly kuumenee ja hehkuu maapallon ilmakehässä ja aiheuttaa valoviiruja, joita kutsutaan tähdenlennoiksi.

Perseidien aktiivisimman vaiheen aikana voi näkyä myös poikkeuksellisen kirkkaita tähdenlentoja eli tulipalloja. Perseideihin ei kuitenkaan yleensä liity suurempia kappaleita, jotka voisivat pudota meteoriitteina Maan pinnalle asti.

Perseidit, kuten muutkin yleisesti tunnetut meteoriparvet, aiheuttaa tähdenlentoja vuosittain aina suunnilleen samaan aikaan. Myös satunnaisia, mihinkään parveen kuulumattomia tähdenlentoja voi nähdä minä tahansa yönä.