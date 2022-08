Valkonen haluaa ministereiden selittelyjen loppuvan: "Turun lääkekehityskeskuksen toiminta pitää saada nopeasti käyntiin"

Kansanedustaja ja Varsinais-Suomen liiton puheenjohtaja Ville Valkonen (kok) on huolissaan lääkekehityskeskuksen puuttuvasta rahoituksesta ensi vuoden valtion talousarviossa.

Turun Sanomat uutisoi, että Turkuun perustettavan lääkekehityskeskuksen rahoitus on edelleen epäselvä, vaikka keskuksen perustamisesta on jo päätetty. Keskukselle varattuja määrärahoja on käytetty sosiaali- ja terveysministeriössä muihin tarkoituksiin ja ministeriö ei ole esittänyt puuttuvaa rahoitusta ensi vuoden talousarvioon.

– Olen huolissani. Maakunnan ministerien toiminta vaikuttaa eriskummalliselta. Lääkekehityskeskus on kansallisesti merkittävä elinkeino- ja tiedepoliittinen panostus. Ministerien Lindén ja Saarikko on lopettava selittely rahoituksesta. Asia on kiinni poliittisesta tahdosta. Keskuksen selvitykset ja päätökset on tehty, ja nyt ne pitää panna toimeen. Turun lääkekehityskeskuksen toiminta pitää saada nopeasti käyntiin, Valkonen vaatii tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turkuun sijoitettavan lääkekehityskeskuksen on tarkoitus vauhdittaa uutta tutkimukseen perustuvaa liiketoimintaa koko Suomessa. Lääke- ja diagnostiikkateollisuus on Turun seudun merkittävimpiä teollisuudenaloja ja työllistää noin 3500 henkeä. Alan suurin yritys Bayer kuulu Suomen suurimpiin yhteisöveron maksajiin, kertoo Valkonen julkilausumassaan.

Valkosen mukaan Varsinais-Suomessa on uskallettava pitää puoliaan, sillä lääketeollisuutta ja siihen liittyvää huippututkimusta on Turussa kehitetty vuosikymmeniä.

– Asia olisi pitänyt hoitaa jo aikoja sitten. Luotan, että maakunnan ministerit tekevät työnsä ja lopettavat epäselvän veivaamisen, Valkonen sanoo.

Lue myös: Turku sai kauan kaipaamansa lääkekehityskeskuksen – enää puuttuvat rahat ja tekijät

Ministeri Kiuru päätti: Kansallinen lääkekehityskeskus perustetaan Turkuun