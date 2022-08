Raision Beanit-härkäpapumurusta löytynyt listeriaa – kaksi tuote-erää vedetään takaisin

Ruoanvalmistaja Raisio vetää takaisin kaksi tuote-erää Beanit-härkäpapumuru umamia 250 gramman pakkauksissa. Syy takaisinvedolle on se, että omavalvonnassa on löytynyt Listeria monocytogenes -bakteeria eli listeriaa. Tutkimukset ja näytteet osoittavat, että listeria on tullut tuotteeseen tietyltä yksittäiseltä pakkauslinjalta pakkaamisen yhteydessä, eikä se ole peräisin raaka-aineista.

Takaisinvedettävät tuotteet tunnistaa pakkaukseen merkitystä viimeisestä käyttöpäivästä, jotka on 25.8 ja 26.8.

Takaisinveto ei koske muita makuja, muita pakkauskokoja eikä muita viimeisiä käyttöpäiviä.