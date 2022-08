SSS: Someron hautausmaalla kaadettiin yli 60 hautakiveä

Salon Seudun Sanomat uutisoi torstaina Someron hautausmaalle kohdistuneesta ilkivallan teosta. Hautausmaalla oli kaadettu yli 60 hautakiveä, kukkia tallottu ja revitty, hautojen lasiosia särjetty ja hautakiveen kiinnitetty risti irrotettu.

Ilkivallasta on tehty poliisille rikosilmoitus.

– Tämä on äärettömän surullista. Teko kertoo tekijänsä tai tekijöidensä äärettömän pahasta olosta, mikä sekin on surullista, sanoo Someron seurakunnan vs. talouspäällikkö Sirkku Tulonen Salon Seudun Sanomien jutussa.

Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi minkäänlaisia havaintoja. Tulosen mukaan hautausmaalle ei ole jätetty mitään viestiä eikä mitään muutakaan, mistä voisi päätellä jotain tekijästä.

Hautausmaan hautakivet ovat omaisten omaisuutta ja niiden kunnossapito kuuluu myös omaisille. Tapahtuneesta järkyttyneet Someron seurakunnan työntekijät ovat kuitenkin päättäneet tulla vastaan ja aloittivat hautausmaan kuntoon laittamisen perjanaiaamuna..