Sinilevätilanne rannikolla rauhallinen, mutta järvialueilla kukinnat ovat lisääntyneet

Sinilevän pintakukinnat ovat vähentyneet merialueilla, ja sinilevä on monin paikoin sekoittuneena veteen. Lämmin ja tyyni sää voi edelleen nostaa sinileväkukintojen määrää loppukesällä. Järvillä tilanne on paikoin heikentynyt viime viikosta.

Tällä viikolla levähavaintoja on tehty rannikkoalueilla edellisviikkoja vähemmän, ja tilanne on ajankohtaan nähden hyvin tyypillinen. Vain kuudella rannikon havaintopisteellä sinilevän määrä on lisääntynyt viime viikosta, kun se muilla havaintopisteillä on vähentynyt tai pysynyt samana. Runsaampia sinilevähavaintoja on tehty varsinkin Saaristomerellä, Selkämerellä ja Suomenlahdella, mutta paikallinen vaihtelu on suurta.

Sinilevä on pysynyt Suomen avomerialueilla pitkälti sekoittuneena veteen. Kesän lähestyessä loppuaan epävakaat säät ovat alkaneet hillitä sinilevätilannetta. Monilla merialueilla sinilevää on havaittu selvästi vähemmän kuin pari viikkoa aiemmin. Sinilevää tavataan edelleen kaikilla keskeisillä Suomen avomerialueilla, mutta varsinaisia pintakukintoja esiintyy enää pääaltaan pohjoisosassa. Suomenlahden ulkosaaristossa ja avomerialueella levämäärät ovat runsaimmillaan Porvoosta etelään.

Järvien sinilevähavainnot ovat paikoittain lisääntyneet viime viikosta, mutta valtakunnallisesti tilanne on hieman keskimääräistä parempi. Vaihteleva sää on saanut monien järvien sinilevätilanteen muuttumaan viikoittain. Etelä- ja Pohjois-Savon, Keski-Suomen sekä Kaakkois-Suomen alueilla sinileväkukinnat ovat kuitenkin jonkin verran lisääntyneet, ja sinilevätilanne on näillä alueilla pitkän ajan keskiarvoon nähden hieman huonompi.

Mikäli sää lämpenee ja tuuli tyyntyy, sinileväkukinnat voivat vielä runsastua. Tuulet saattavat ajaa sinilevää rannoille, missä se hajotessaan voi muodostaa turkooseja lauttoja sinisen väripigmentin vuoksi, sanoo erikoistutkija Kristiina Vuorio Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa.

Loppukesällä veden pinnassa voi esiintyä myös ruosteenpunaista väritystä, joka johtuu kuusissa elävän suopursuruostesienen helmi-itiöistä.