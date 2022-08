Tulli tutkii huumeiden salakuljetusorganisaatiota – toivat maahan yli 1,6 miljoonan euron edestä huumeita ja ampuma-aseita

Tulli tutkii huumausaineiden maahantuonti- ja levitysorganisaatiota. Tulli takavarikoi organisaatiolta maaliskuussa 2022 yli 1,6 miljoonan euron katukauppa-arvon edestä amfetamiinia ja sen saostamiseen tarvittavia välineitä, kokaiinia ja marihuanaa.

Yhteensä takavarikoiduista huumausaine-eristä olisi saatu yli 230 000 käyttöannosta.

Lisäksi salakuljetusorganisaatiolta takavarikoitiin luvattomia ampuma-aseita.

Suurin osa huumausaineista oli amfetamiinia: 46 kiloa, josta levitykseen ehti yli kymmenen kiloa. Sitä oli kuljetettu myös Suomeen myös öljymäisessä muodossa.

– Osa amfetamiinista on tuotu Suomeen öljymäisessä muodossa ja siitä on saostettu amfetamiinia sitä varten vuokratussa loma-asunnossa Itä-Uudenmaan alueella. Esitutkintamme perusteella huumausaineet on tuotu Suomeen postiliikenteessä kertoo tutkinnanjohtaja Tero Virtanen huumausaineiden maahantuonnista.

Lisäksi levitykseen päätyi 300 grammaa kokaiinia ja 18 000 ekstaasitablettia. Rikoksia tutkitaan huumausainerikoksina ja ampuma-aserikoksina.

Organisaatiota johdettiin osin ulkomaisten ihmisten toimesta, kertoo toiminnanjohtaja. Belgialainen pääepäilty oli järjestänyt huumausaineiden maahantuonnin, ja levityksestä oli vastannut suomalaismies.

Lisäksi toiminnassa oli mukana suomalaisia ja ulkomaisia ihmisiä.