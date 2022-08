Uudenmaantiellä jatkuu kiveystyö välillä Peltolantie–Kaskentie 4.–12. elokuuta. Vasen ajokaista on suljettu keskustan suuntaan ajettaessa. Alueella on poikkeava nopeusrajoitus 30 km/h. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.