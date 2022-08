Betoniauto suistui tieltä ja kaatui ojaan Loimaalla

Loimaalla vähän ennen puoltapäivää, tapahtui koivusaarentiellä betoniauton ulosajo. Auto oli vielä toistaiseksi tuntemattomasta syystä suistunut tieltä ja kaatunut kyljelleen kumoon. Tilanteessa ei ollut osallisena muita autoilijoita. Kuljettaja loukkantui tilanteessa ja hänet on kuljetettu sairaalaan hoidettavaksi.

Tiestä on tällä hetkellä toinen kaista on suljettu liikenteeltä ja paikalla on liikenteenohjaus. Pelastuslaitoksen mukaan auton nostaminen kestää useita tunteja ja kun autoa aloitetaan nostamaan, joudutaan tie sulkemaan hetkellisesti kokonaan.

Paikalle on hälytetty useampi pelastuslaitoksen yksikkö.