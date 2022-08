Väärä puun paikka johti rakennustöiden keskeyttämiseen Turussa

Turun rakennusvalvonta on keskeyttänyt Rostockinkadulla sijaitsevan taloyhtiön puunkaatotyöt. Asunto Oy Jussinkoto on saanut uuden talousrakennuksen ja jätepisteen rakennustöille rakennusluvan jo elokuussa 2021.

Myönnetyn luvan yhteydessä olevassa asemapiirustuksessa on kuitenkin piirretty jätepisteen viereen kaupungin omistamalle osalle puu, jota ei todellisuudessa ole olemassa. Puu on piirretty väärään paikkaan asemapiirustuksessa. Todellisuudessa kyseinen puu sijaitsee Rostockinkadulla näkyvällä paikalla yksittäispuuna asemakaavan mukaisella istutettavan alueen osalla ja kyseistä puuta pidetään tästä syystä maisemallisesti merkittävänä. Rakennusluvassa ei ole myönnetty tälle puulle kaatolupaa.

Väärin piirretystä paikasta ja puuttuvasta maisematyöluvasta johtuen rakennusvalvonta puuttui puunkaatohommiin heinäkuun alussa ja keskeytti ne. Puunkaatoa ei hyväksytä ennen kuin sille on haettu maisematyölupa ja lupa on saanut lainvoiman.

Torstaina kokoontuvalle Turun rakennus- ja lupalautakunnalle esitetään, että se pitää keskeytysmääräyksen voimassa siihen asti, että maisematyölupa on haettu ja myönnetty ja lupa on lainvoimainen. Toinen vaihtoehto on hakea ennalta-aloitusoikeutta ennen luvan lainvoimaisuuden saamista.

Samalla lautakunnalle esitetään päätettäväksi, ettei asiasta ilmoiteta poliisille asian vähäisyyden vuoksi. Taloyhtiöltä kuitenkin peritään rakennustöiden keskeyttämisestä johtuva 630 euron maksu.