Poliisihallituksessa pohditaan käyttöhuoneiden mahdollisuuksia ja uhkia – voisi auttaa käytöstä johtuvien haittojen ennaltaehkäisyssä

Huumeiden käyttöhuoneet ovat olleet vilkkaan julkisen keskustelun aiheena tänä kesänä. Huoneiden perustamista ajava kansalaisaloite keräsi viime viikolla vaadittavat 50000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn.

Muun muassa Helsingin kaupunki on teettänyt selvitystyön, jonka perusteella valvotut käyttötilat voisivat vähentää yliannostuskuolemia.

Myös poliisissa on mietitty käyttöhuoneiden mahdollisuuksia ja uhkia. Asiasta kirjoittaa poliisin verkkosivuilla Poliisihallituksen poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen.

– Poliisitoiminnan näkökulmasta käyttötilakokeilu olisi varmasti haastava. Näemme käyttötiloissa kuitenkin myös mahdollisuuksia, kirjoittaa Pöyhönen.

Pöyhönen pitää käyttöhuoneita mahdollisesti hyvänä lisänä sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteisiin ja palveluihin sekä huumausaineden käytöstä johtuvien haittojen ennaltaehkäisyyn. Pöyhösen mukaan poliisi ei halua estää tai hidastaa päihdepalvelujen kehittämistä, vaan toivoo ratkaisuja huumeiden käytön vähentämiseksi erityisesti lasten ja nuorten osalta.

Poliisihallituksessa nähdään kuitenkin myös "useampia muttia", joista suurimpina nykyinen lainsäädäntö ja käyttötilojen kohderyhmien rajaaminen eli se, kelle tilat olisi tarkoitettu.

– Poliisi ei halua olla luomassa tai mahdollistamassa vapaa-aluetta huumausaineiden käyttämiselle.

Poliisin mukaan tiloilla tulisi pyrkiä huumeiden käytön houkuttelevuuden vähentämiseen ja hoitoonohjaukseen.

– Käyttötilan tulee olla tarkoitettu niille täysi-ikäisille huumeriippuvuudesta kärsiville, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Myös lainsäädäntöä tulisi Pöyhösen mukaan muuttaa jo kokeilua varten. Ilman lakimuutosta poliisinkin kanta on, että huumeiden käyttö ja hallussapito on rangaistavaa ja poliisin on puututtava niihin lain vaatimuksesta.