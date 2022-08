Mikä on lempiuimapaikkasi kesällä?

"Ruissalossa olen käynyt aiemmin, mutta siellä on nyt liikaa hanhia. Naantalin Nunnalahdella on kiva käydä illemmalla kun on rauhallisempaa."

Terja Torsti,

Turku

"Mikä tahansa merivesi, paikalla ei ole väliä. Uin kesällä aika paljon."

Viivi Harjula,

Helsinki

"Tykkään uida järvivesissä, koska ne ovat usein lämpimämpiä kuin meret. Rannoista Porin Yyteri on ehkä hienoin. Uin kesällä viikoittain."

Kai Harjula,

Helsinki

"Samppalinna. Asun kävelymatkan päästä siitä, ja käyn siellä ainakin viikoittain kesällä."

Sari Sainio,

Turku