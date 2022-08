Kauppatori herää eloon: Yksi uusista tulokkaista on klassiseen tyyliin ja makuun luottava Agnes

Pian valmistuva Turun kauppatori alkaa herätä hiljalleen eloon. Osa kahvila- ja ravintolapaviljongeista on jo avautunut. Yksi Turun ravintolamaailman uusista tulokkaista on heinäkuussa avautunut ravintola Agnes, joka tarjoaa skandinaavista ruokaa brasserie-tyylillä.

Agnes on osa CT-ravintoloiden perhettä, johon kuuluvat Tårget, di Trevi, Nooa, Nobi, Hügge, Fontana ja Båthuset. Ravintolapäällikkö Jonas Vartiaisen mukaan Agnes eroaa muista klassisella tyylillään.

Klassisuus näkyy paitsi annoksissa myös tarjoilussa sekä kattausten aterimissa ja lautasissa. Klassiseen tyyliin kuuluvat myös valkoiset pöytäliinat, mutta ne haluttiin Vartiaisen mukaan jättää pois, jotta pöytien kauniit puupinnat jäävät näkyviin.

– Valkoiset liinat saattaisivat karkottaa osan asiakkaista. Haluamme olla ravintola, johon kaikki ovat tervetulleita.

Agnes on skanno-ranskalainen ravintola, jossa on tarjolla klassista ruokaa ja viiniä. Ne sopivat hyvin skandinaaviseen miljööseen, jossa on paljon lasia, vaaleaa puuta sekä kevyt ja ilmava sisustus.

"Haluamme tuoda torimiljööseen uusia elämyksiä."

– Haluamme tuoda torimiljööseen uusia elämyksiä, ja tällaisia klassisia ravintoloita on nykyään aika vähän. Panostamme tarjoiluun, laadukkaisiin raaka-aineisiin ja puhtaisiin makuihin. Listalla näkyvät sesongin raaka-aineet, kuten nyt loppukesästä marjat ja metsäsienet.

Paviljongissa on sisällä 65 asiakaspaikkaa ja ulkoterassille tulee torin valmistuttua 120 paikkaa. Vartiaiset mukaan asiakkaat ovat löytäneet Agnesin hyvin, vaikka tori onkin vielä remontin kourissa.

– Sää vaikuttaa asiakasmääriin. Ensimmäinen lounaspäivä oli puolipilvinen ja silloin terassi oli aivan täynnä. Se oli meille hyvä haaste. Listalta on mennyt kaikkea tasapuolisesti. Lounasaikaan asiakkaille ovat maistuneet erityisesti kalaruuat.

Ravintolassa on saatavilla lounasta arkisin. Lounas tarjoillaan pöytiin lautasannoksina. Lounaalla on tarjolla kaksi päivittäin vaihtuvaa annosta. Lisäksi tarjolla on viikon kala-annos ja viikon business-lounas, joka sisältää alku-, pää- ja jälkiruuan. Molemmat vaihtuvat viikoittain.

Vierailupäivänä tarjolla oli salaatti paahdetusta punajuuresta ja västerbottenjuustoa sekä hujana-sinappiglaseerattua porsaankylkeä ja kaprismajoneesia paahdettujen perunoiden ja porkkanoiden kera.

Valitsimme lounasseuralaisen kanssa jaettavaksi business-lounaan, jonka alkuruokana oli tartar kotimaisesta naudasta ja rakuunamajoneesia. Pääruokana oli paistettua siikaa, pikkelöityä fenkolia ja metsäsienikastiketta perunoiden kera. Lounasseuralainen valitsi pääruuaksi päivän salaatin.

Lounas oli jokaisen suupalan ja euron arvoinen. Business-lounas on tavallista suurempi lounas, mutta se kannattaa ehdottomasti kokea, kun on aikaa nauttia lounas rauhassa pitkän kaavan mukaan. Perusraaka-aineista koostuva kolmen ruokalajin menu tarjoaa ihastuttavan makuelämyksen.

Jälkiruokana oli lämmintä mustikkapiirakkaa, vaniljajäätelöä ja karamellikastiketta. Kardemummalla maustettu mustikkapiirakka ja jäätelö muodostivat hienostuneen ja täydellisen makuparin. Tätä nauttisin mielelläni kahvin kera muulloinkin kuin lounaalla.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.