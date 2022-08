Perhevapaauudistus astuu tänään maanantaina voimaan, perhe saa enemmän ansiosidonnaisia päiviä

Perhevapaauudistus tulee voimaan tänään. Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja huomioi nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot. Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.syyskuuta 2022 tai sen jälkeen.

Yhtenä uudistuksen tavoitteena on, että vanhempainrahapäivät jakaantuisivat tasaisemmin vanhempien välillä. Kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön. Jatkossa 160 vanhempainrahapäivän kiintiöstä 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle tai jommankumman vanhemman puolisolle. Loppuraskautta suojaa 40 päivärahapäivän mittainen raskausrahakausi. Päivärahapäiviä on viikossa kuusi, joten kaikkineen vanhempainpäivärahapäiviä on yli 14 kuukautta. Jatkossa esimerkiksi yksinhuoltajavanhempi saa käyttöönsä kaikki 360 ansiosidonnaista päivää.

Vanhempainrahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.