Poliisi yhdenmukaistaa ampuma-aselupakäytäntöjä, uusi ohje tarkoitettu aselupa-asioissa tehtävän harkinnan tueksi

Elokuun alusta Poliisihallinnossa tuli voimaan uusi Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen -ohje, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa poliisilaitosten käytäntöjä aselupa-asioissa. Kyseessä on ampuma-aselain soveltamisohje eikä säädös. Ampuma-aselaki ja -asetus ovat ohjeen yläpuolella, joten ohjeesta on perustellusta syystä mahdollista poiketa lain ja asetuksen mukaisesti.

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti aselupa-asioissa tehtävän harkinnan tueksi silloin, kun harkitaan mahdollisen kielteisen päätöksen tekemistä tai olemassa olevien aselupien peruuttamista, kerrotaan Poliisihallituksen tiedotteessa.

Poliisihallituksen mukaan valtaosa aseluvan hakijoista saa asiassaan myönteisen päätöksen. Toisinaan kuitenkin on tarpeen tehdä kielteinen päätös, liittää myönnettävään lupaan ehtoja tai peruuttaa olemassa oleva aselupa.

Ohjeessa on esimerkinomaisesti listattuna sellaisia ampuma-aseita, joiden ainakin katsotaan soveltuvan hyvin ampuma-aselain mukaisiin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin.

Ohjeen liitteissä taas listataan tyypillisiä tekoja, kuten rikoksia, rikkomuksia, epätoivottavaa käyttäytymistä, joilla voi olla vaikutusta luvan saamiseen tai sen peruuttamiseen. Julkisesti nähtävillä olevan ohjeen toivotaan osaltaan lisäävän poliisin aselupaharkinnan läpinäkyvyyttä. Ohjeesta voi olla hyötyä myös aseluvan hankkimista harkitsevalle, jos on esimerkiksi epäilystä siitä, onko omissa taustoissa olevat teot mahdollisesti esteenä luvan myöntämiselle.