Päällystystyö Tierankadulla Itäharjulla vie yhden ajokaistan pois käytöstä tänään ja huomenna

Turun liikennekeskus tiedottaa päällystystyöstä Tierankadulla, Voimakadun ja Teollisuuskadun välillä. Itäharjulla päivittäinen työaika on aamuseitsemästä iltapäivän kello viiteen. Työt alkavat elokuun ensimmäinen päivä ja kestävät toiseen päivään elokuuta. Yksi ajokaista on pois käytöstä. Paikalla on liikenneopasteet.