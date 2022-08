Veronpalautuksia saa tänään keskiviikkona 1,7 miljoonaa suomalaista. Yhteenlaskettuna palautuksien määrä on 712 miljoona euroa. Elokuun veronpalautuspäivä on asiakasmäärältään vuoden isoin, selviää Verohallinnon tiedotteesta.

Verohallinto maksaa veronpalautuksia asiakkaille joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun sitä mukaa, kun asiakkaiden verotus valmistuu. Elokuun jälkeen seuraavan kerran veronpalautuksia maksetaan 5. syyskuuta. Oman palautuspäivän näkee sekä OmaVerosta, että verotuspäätöksestä.

Kaikilla rahat eivät näy tilillä heti aamulla. Verohallinto maksaa veronpalautukset tileille koko päivän aikana keskiviikkona.

– Jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan iltapäivän puolella. Jos rahat eivät sittenkään näy tilillä, veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVerosta, ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Veronpalautuspäivän lisäksi elokuussa on sekä jäännösveron eli mätkyjen, että kiinteistöveron eräpäivät. Jäännösveron eräpäivä on maanantaina noin 300 000 asiakkaalla. Maksettavaa heillä on yhteensä 108 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveron eräpäivä on ensi maanantaina 8. elokuuta noin 1,9 miljoonalla asiakkaalla. Heillä maksettavaa on yhteensä 353 miljoonaa euroa.

– Jos asiakkaalla on nyt elokuussa sekä veronpalautuspäivä, että kiinteistöveron eräpäivä, on hyvä huomata, että kiinteistöveroa ei kuitata automaattisesti maksetuksi veronpalautuksista. Vero pitää siis muistaa maksaa itse, Villman neuvoo.