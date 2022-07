Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä Fi-Nergy Voima Oy on asetettu konkurssiin 21.heinäkuuta 2022. Fi-Nergy keräsi laskutuksessaan ennakkomaksuja, jolloin sähkösopimusten päätyttyä yhtiön olisi pitänyt toimittaa asiakkaalle loppulasku ja palauttaa ylimääräiset maksut. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo, että monilla kuluttajilla on Fi-Nergyltä useiden satojen eurojen saatavia. Konkurssitilanteissa ainoa mahdollinen tapa saada puuttuvat suoritukset on valvoa saatavia konkurssimenettelyssä.

Fi-Nergyn sähkön ennakkolaskutukseen on liittynyt runsaasti kuluttajaongelmia, jotka ovat näkyneet suurina valitusmäärinä myös KKV:n kuluttajaneuvonnassa. Fi-nergy oli sähkönmyyntiyhtiö, jolla ei ollut omaa tuotantoa tai yhteyksiä verkkoyhtiöihin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut vuosina 2020 ja 2021 sähköyhtiöitä koskevia valituksia vuosittain yli kolme tuhatta. Niistä lähes puolet on koskenut Fi-Nergyä ja 365 Hankintaa, jotka molemmat lopettivat toimintansa jo yli vuosi sitten.

Syyskuussa vuonna 2021 KKV varoitteli, että Fi-Nergyn entisten asiakkaiden kannattaa edelleen olla valppaana. Monet heistä olivat saaneet aiheettomia perintäkirjeitä, vaikka he olisivat jo aiemmin kiistäneet laskut ja reklamoineet niistä.

Sähköyhtiö Fi-Nergyn laskutukselle on ollut tunnusomaista se, että yhtiö on laskuttanut kuluttajilta ylisuuriin arvioihin perustuvia ennakkomaksuja. Etupainotteinen maksujärjestelmä on johtanut käytännössä siihen, että kuluttajat ovat maksaneet sähköyhtiölle ylisuuria ennakkomaksuja, jotka yhtiön olisi tullut sopimussuhteen päättyessä kuluttajille palauttaa. Yhtiö on kuitenkin säännönmukaisesti jättänyt ylisuuret ennakkomaksut palauttamatta, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kuluttaja-asiamies on viime vuonna tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen sähkön ennakkolaskutuksen kieltämiseksi. Ministeriössä on valmisteilla esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta.