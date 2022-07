Merialueilla sinilevää paikoittain runsaasti – sisävesialueilla tilanne hyvä

Saaristomerellä sinilevää on sisäsaaristossa monin paikoin runsaasti. Laajoja pintaesiintymiä on havaittu erityisesti Naantalin vesillä ja Mynälahdella.

Naantalin venesatamasta tänä aamuna otetussa näytteessä valtalajina olivat Aphanizomenon -sukuun kuuluvat sinilevät. Aphanizomenonista ei ole Itämeressä löydetty myrkyllisiä kantoja, mutta joukossa oli vähän myös toista sinilevälajia Dolichospermum lemmermannii, joka voi olla myrkyllinen. Leväiseen veteen ei pidä mennä uimaan tai käyttää esimekiksi löylyvetenä, kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Saaristomeren ulkosaaristossa levätilanne on parantunut viime viikosta. Vakioseurantapaikoilla levää on ollut tällä viikolla vähän tai ei ollenkaan, eikä ilmoituksia runsaista leväesiintymistä ole ulkosaaristosta tullut. Epävakainen sää on saattanut kuitenkin sekoittaa sinileviä veteen, jolloin ne eivät ole yhtä helposti havaittavissa kuin tyynemmällä säällä.

Selkämeren rannikolla sinileviä on havaittu vähäisiä määriä Pyhärannan ja Rauman edustalla. Selkämeren avomerialueen tuoreimmassa pilvettömän päivän satelliittikuvassa viime sunnuntailta sinilevien pintaesiintymiä näkyi edelleen laajalla alueella.

Sisävesialueilla tilanne on rauhallinen ja sinileviä havaittiin vähäisiä tai runsaita määriä vain kahdella Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiotarkkailupisteellä. Järvissä sinilevätilanne on aina järvikohtainen ja tilanne voi vaihdella nopeastikin, minkä vuoksi järvistä ei voida tehdä suuria yleistyksiä.