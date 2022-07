Tulevan viikonlopun triathlontapahtuma haittaa liikennettä merkittävästi

Challenge Turku -triathlontapahtuma aiheuttaa merkittäviä muutoksia liikenteeseen tulevana viikonloppuna. Tapahtuma aiheuttaa suurta liikennehaittaa keskustan alueella, sekä Turun ja Helsingin välisellä tiellä. Autoilijoiden kehotetaan käyttävän muita ajoreittejä mahdollisuuksien mukaan, kerrotaan Turun liikennekeskuksen tiedotteessa.

Tapahtuma on kaksipäiväinen ja tapahtumakeskus sijoittuu Aurajoen länsirannalle, Varvintorin ja Forum Marinumin välille. Odotettavissa on myös suurta yleisömäärää Aurajoen rannoille, joten niin autoilijoita, kuten pyörälijöitäkin, kehotetaan varovaisuuteen alueella. Kilpailureitit on osoitettu liikenneopastein ja -merkein.

Liikennevaloja on ohjattu pyöräilyreitillä keltavilkulle ja liikenteenohjaajat sekä poliisi ovat turvaamassa kilpailun kulkua. Liikenteelle aiheutuu hetkellisiä pysäytyksiä kilpailun aikana.

Lauantaina aiheutuvat liikennemuutokset:

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

- Linnankatu suljettu, välillä Crichtoninkatu - Vallihaudankatu, kello 11.00 - 16.00.

- Aurajoki on suljettu vesiliikenteeltä ajoittain, välillä Forum Marinum - Föri, noin kello 12.40 - 14.45.

Sunnuntaina aiheutuvat liikennemuutokset:

- Helsinginkatu - Ratapihankatu - Tukholmankatu välillä Suntiontie - Juhana Herttuan puistokatu oikeanpuoleinen ajokaista pois käytöstä sataman suuntaan ajettaessa kello 6.00 - 13.45.

- Helsinginkadulla, Suntiontien kohdalta, Helsingin suunnasta tuleva liikenne ohjataan Pispalantielle ja takaisin Kongressikujan kohdalta noin kello 8.00 - 13.45.

- Helsinginkadulla, välillä Kalevanramppi - Suntiontie, vasemmanpuoleinen ajokaista suljettu ajosuunnassa Turku kello 6.00 - 13.45.

- Turun ja Helsingin välinen moottoritie, välillä Kalevanramppi - Kirismäki, vasemmanpuoleinen ajokaista suljettu molempiin ajosuuntiin kello 6.00- 13.45.

- Itäinen Rantakatu on suljettu Hämeenkadun suunnasta, välillä Auransilta - Wäinö Aaltosen museo, kello 10.00 - 16.30.

- Vallihaudankadulla ja Juhana Herttuan puistokadulla yksi ajokaista pois käytöstä kello 6.00 - 13.45.

- Aurajoki on suljettu vesiliikenteeltä, välillä Forum Marinum - Föri, noin kello 8.50 - 10.10.