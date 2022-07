Kirjanpainaja-tuholaiskuoriaisten määrät ovat runsastuneet useilla seurantapisteillä Etelä- ja Keski-Suomessa. Ensimmäinen kuoriaissukupolvi kuoriutui heinäkuun puolen välin tienoilla ja osin ennen sitä.

Kuluvan kesän perusteella näyttää siltä, että metsätuholakiin vuoden alussa tehdyt kiristykset kuorellisen kuusipuutavaran poiskuljettamiseen olivat tarpeellisia, kerrotaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteessa. Metsätuholakia kiristettiin 1. tammikuuta viime kesänä talvehtimaan jääneen suuren kirjanpainajakannan vuoksi.

Tänä vuonna suuri osa maata oli lumen peitossa vielä toukokuussa, joten kirjanpainajan parveilukin alkoi näillä alueilla tavanomaista myöhempään. Lämmin kesäkuu kuitenkin muutti tilanteen ja Luken feromoniseurannan pyydyksiin on kertynyt suuria määriä kirjanpainajia.

– Korkeimmat saaliit tähän mennessä ovat tulleet perinteen mukaan Etelä-Suomesta, mutta niin sanottu riskiraja eli 15 000 kirjanpainajaa per pyydysryhmä on rikottu jo Keski-Suomen pohjoisosissakin. Tämä on uutta tässä vaiheessa kesää verrattuna aiempien seurantojen tuloksiin, kertoo kirjanpainajaseurantaa Lukessa koordinoiva tutkija Tiina Ylioja sanoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ötökät todennäköisesti hyötyivät vuoden 2021 kuumasta kesästä. Tuolloin talvehtimaan jäi suuri kirjanpainajakanta, mikä näkyy nyt korkeampina saalismäärinä myös aiempaa pohjoisemmassa. Kirjanpainajan tiedetään hyötyvän lämpenevästä ilmastosta Suomessa.

Kirjanpainajan feromoniseurantaa on tehty Lukessa vuodesta 2012. Nyt aineistoa on kertynyt siinä määrin, että mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä päästään käsittelemään.

– Vaikka feromoniseuranta onkin tavallaan karkeaa, se kertoo meille kuitenkin paljon siitä, kuinka paikallinen metsän- ja maisemanrakenne sekä sääolosuhteet ovat vaikuttaneet kirjanpainajakantoihin eri puolilla Suomea. Muun muassa tällaisten tutkimuskysymysten kimppuun alamme päästä käsiksi seuranta-aineistomme pohjalta, Ylioja ja tutkimuspäällikkö Markus Melin Lukesta kertovat tiedotteessa.

Luke tekee feromoniseurantaa yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa, jonka lisäksi paikalliset Metsänhoitoyhdistykset ja muut metsäalan toimijat osallistuvat pyydysten tyhjentämiseen sekä sopivien pyydyspaikkojen etsintään. Seuranta jatkuu vähintään elokuun loppuun saakka, mahdollisesti osalla kohteista pidempäänkin.