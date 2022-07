Turun saaristosta kerättiin vähemmän jätettä ja romua kuin viime vuosina – erikoispiirteenä polkupyörät ja juomakaapit

Huoltoalus M/S Roope kiersi tänäkin vuonna heinäkuun alussa Paraisten ja Kemiönsaaren saaristossa keräämässä kaikenlaista romua.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS) mukaan tänä vuonna saaliiksi tuli 45 tonnia jätettä ja romua.

Määrä on huomattavasti pienempi kuin kahtena viime vuonna, jolloin LSJH:n mukaan rikottiin romunkeräysennätyksiä. Viime vuonna romua kerättiin yli 55 tonnia.

– Romu ei varmaan ole maailmasta loppunut, jätteen tuojia vaan oli vähemmän, arvioi tämän vuoden kertymää LSJH:n lajitteluasemanhoitaja Mikko Niemi.

Sekä Niemi että M/S Roopen päälikkö Kari Lahtinen arvioivat, että vaikka keräyspaikoilla käyneiden määrä ei merkittävästi eronnut aiemmista vuosista ja säätkin suosivat, on saaristossa ollut viime vuosia hiljaisempaa.

– Auttavaisia ja hyväntuulisia asiakkaita oli liikenteessä, mutta silti oli hiljaisempaa. Olemme Roopen kanssa liikkuessamme seuranneet, että saaristossa on tänä vuonna vähemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Mökkejäkin on tyhjänä, sanoo Lahtinen.

Turun saariston matkailubuumi onkin hellittänyt hieman aiemmista koronavuosista. Esimerkiksi polttoainemyynti venesatamissa on paikoin puolittunut.

Lue lisää saaristomatkailusta tämän päivän Turun Sanomista: Huhut Turun saariston tyhjenemisestä liioiteltuja – "Oli ihan selvää, että lomailemme saaristossa emmekä lähde ulkomaille"

Eniten kertyi metalliromua, yli 30 tonnia. Myös sähkö- ja elektroniikkaromua sekä siivous- ja rakennusjätettä sisältäviä suursäkkejä tuotiin keräykseen. Myös vaarallista jätteitä ja akkuja kertyi, tosin puolet vähemmän kuin viime vuonna.

– Suursäkkien suosio on kasvanut, mikä on erittäin hyvä asia. Näin saadaan rakennus- ja siivousjätteet pois saarilta, jossa niitä välillä tuppaa kertymään kierrätyspisteisiin, minne ne eivät kuulu. Nämä sekä muut suurikokoiset jätteet on vietävä LSJH:n lajitteluasemille tai vaihtoehtoisesti tilattava niille saariston talkoosäkkipalvelu, kertoo Niemi.

Romun määrää vähensi suurten ajoneuvojen puute. Niitä ei Lahtisen mukaan tuotu keräykseen lainkaan, vaikka viime vuonna tuotiin autoja ja puimuri.

Eniten töitä Roopella oli Hiittisillä.

– Rosalasta tuli varmaan kaikki Rosalan polkupyörät ja Hiittisistä kaikki juomakaapit, sanoo Lahtinen.