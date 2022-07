Status Quo perui keikkansa Karjurockissa

Karjurock-festivaali tiedottaa sivuillaan, että järjestäjälle epäselvien käänteiden jälkeen Status Quo sekä bändin mukana ollut tuotanto lähtivät Karjurock-alueelta.

Yhtyeen oli tarkoitus esiintyä tänään kello 20.45.

Sivuilla kerrotaan, että United Festivals Oy on noudattanut sopimusta ja asiaa yritetään selvittää välikäsien kautta.

Status Quon paikan Karjurockin illassa ottaa suomalainen rock-yhtye Rust ‘n Rage. Pikavauhtia paikalle kiidätetty bändi on julkaissut kolme albumia, joista viimeisin, One for the Road, julkaistiin maaliskuussa.

Karjurock ja United Festival Oy pahoittelee keikan peruuntumista.