Suomessa havaittiin uusi lintulaji, pikkumerimetso nähtiin Pohjois-Savossa

Siilinjärvellä on havaittu Suomelle uusi lintulaji, kertoo Birdlife Suomi. Suomen ensimmäinen pikkumerimetso (Phalacrocorax pygmeus) havaittiin perjantaina iltapäivällä suljetulla tehdasalueella.

Birdlife Suomen tiedotteen mukaan alueella työskennellyt Marko Hartikainen näki ja kuvasi itselleen tuntemattoman linnun ja välitti kuvat lintuharrastajille lajinmääritystä varten.

Illansuussa pikkumerimetson nähtiin lähtevän lentoon kohti etelää, eikä sitä toistaiseksi ole eilisen jälkeen nähty uudelleen.

Birdlife Suomi kertoo, että pikkumerimetso on kuin kutistettu, lyhytkaulainen merimetso. Se on vain sinisorsan kokoinen eli lähes puolta pienempi kuin merimetso. Laji pesii Kaakkois-Euroopan ja Keski-Aasian rehevillä järvillä. Euroopan kanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt viime vuosina Itävaltaan ja Slovakiaan.

Baltian maissa pikkumerimetso on havaittu neljä kertaa: kolme kertaa Liettuassa ja kerran Latviassa. Pohjoismaiden ainoa havainto on vuonna 1913 Ruotsissa ammutusta linnusta, kertoo Birdlife.

Viime vuoden loppuun mennessä Suomessa on havaittu hyväksytysti 486 luonnonvaraista lintulajia, joista peräti neljä oli uutta lajia.