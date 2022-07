Varsinais-Suomen Ely-keskus on kilpailuttanut loputkin linja-autoliikenteen vuoroista Uudenkaupungin, Vehmaan ja Turun välillä. Uusi sopimuskausi käynnistyy 8.elokuuta 2022 ja liikenteen sopimuskausi kestää neljä vuotta ja sopimukseen sisältyy kahden vuoden optiomahdollisuus.

Tarjouskilpailun linja-autoliikenteen linjasta Uusikaupunki-Vehmaa-Turku voitti Taivassalon Auto Oy. Linja-autoliikenne J. Salminen Oy ajaa osaa vuoroista alihankkijana, joten jatkossa yhteysvälillä toimii näiden kahden yrityksen autoja.

Liikennekokonaisuus on vuorotarjonnaltaan vastaava kuin tälläkin hetkellä. Vuorojen lähtöaikoihin on tehty tiettyjä muutoksia. Taivassalon Auto Oy informoi näistä omilla verkkosivuillaan ja Matkahuollon aikataulupalvelussa. Lipputuotteisto on koko linjastolla yhtenäinen ja liput käyvät ristiin sekä Taivassalon Auto Oy:n että Linja-autoliikenne J. Salminen Oy:n autoissa.

Liikenteen kustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uusikaupunki ja Vehmaa.