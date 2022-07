Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Poliisihallitukselle huomautuksen osin lainvastaisesta ja osin virheellisestä mielenterveyslain mukaista poliisin virka-apua koskevasta ohjaavasta kirjeestä. Oikeusasiamies pitää Poliisihallituksen menettelyä vakavasti moitittavana. Poliisin virka-apua ohjaava kirje on voinut vakavasti vaarantaa sekä mielenterveyslain mukaisen hoidon tarpeessa olevien henkilöiden että sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia. Oikeusasiamies on saanut asiasta useita kanteluita ja hoidon tarpeessa olevien henkilöiden läheisten huolestuneita yhteydenottoja.

Mielenterveyslain mukaan poliisi on virkasuhteisen lääkärin pyynnöstä tietyin edellytyksin velvollinen antamaan virka-apua henkilön toimittamiseksi terveydenhuollon toimintayksikköön tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arviointia varten.

Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen mukaan poliisin virka-avun sisältö riippuu siitä, onko henkilöstä laadittu tarkkailulähete vai ei. Jos henkilöstä on laadittu tarkkailulähete, poliisi voi käyttää poliisilain mukaisia toimivaltuuksiaan henkilön kuljettamiseksi terveydenhuollon toimintayksikköön vastoin tämän tahtoa. Jos taas tarkkailulähetettä ei ole laadittu, poliisi ei voi kirjeen mukaan puuttua henkilön vapauteen tai ryhtyä muuhunkaan henkilön toimintavapautta rajoittavaan toimenpiteeseen, vaan kuljetus perustuu henkilön vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen.

Oikeusasiamiehen mukaan Poliisihallituksen ohjaavassa kirjeessä esitettyä erottelua ei voida voimassa olevan lainsäädännön mukaan tehdä. Mielenterveyslaissa on poliisin virka-avun suhteen nimenomaisesti rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai joissa virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseksi. Molemmissa tilanteissa poliisi on velvollinen antamaan virka-apua samalla tavalla.

Ohjaavan kirjeen mukaan mielenterveyslaissa ei ole erikseen säädetty terveydenhuollon viranomaisen toimivaltuuksista, joilla henkilö voitaisiin ilman tarkkailulähetettä velvoittaa lähtemään terveydenhuollon toimintayksikköön hänen tahdostaan riippumatta. Jos terveydenhuollon viranomainen ei voi itse ”pakottaa” henkilöä lähtemään hoitoon, niin ei kirjeen mukaan voi tehdä virka-avun antajakaan. Tätä oikeusasiamies pitää virheellisenä.

Terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin virkasuhteisella lääkärillä on toimivalta päättää, että henkilö on kuljetettava toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi. Lääkärille on mielenterveyslaissa säädetty oikeus pyytää virka-apua poliisilta, jolla puolestaan on toimivalta käyttää poliisilaissa säädettyjä voimakeinoja muun muassa sellaisen vastarinnan murtamiseksi, jolla pyritään estämään henkilön kuljettaminen toimintayksikköön.

Lääkäri ei voi laatia tarkkailulähetettä, ennen kuin hän on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan. Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen mukaan poliisi ei anna virka-apua vastoin henkilön tahtoa tämän toimittamiseksi terveyskeskukseen tarkkailulähetteen laatimista varten. Tällöin tahdosta riippumattoman hoidon määräämisprosessi ei käytännössä voi käynnistyä. Tämä voi vakavasti vaarantaa sekä hoidon tarpeessa olevien henkilöiden että sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia.

Eduskunnan oikeusasiamies pitää Poliisihallituksen ohjaavan kirjeen ja siinä tehdyn mielenterveyslain tulkinnan yllättävän muutoksen aiheuttamaa tilannetta hyvin huolestuttavana ja vakavana. Päätös on lähetetty Poliisihallitukselle ja pyydetty saattamaan oikeusasiamiehen ratkaisu kaikkien poliisiyksiköiden tietoon. Poliisihallitusta on myös pyydetty arvioimaan ohjaavan kirjeensä sisältöä ja kertomaan mihin toimenpiteisiin se on huomautuksen johdosta ryhtynyt.