Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenilla on todettu koronavirustartunta.

Bidenillä on Valkoisen talon lehdistösihteerin Karine Jean-Pierren tiedotteen mukaan "erittäin lieviä" oireita. 79-vuotias Biden on saanut täyden koronarokotesarjan ja on aloittanut viruslääke Paxlovidin ottamisen.

Biden jatkaa täysimittaisesti presidentin tehtäviensä suorittamista Valkoisesta talosta, johon hän on eristänyt itsensä.