Italian pääministeri Mario Draghi eroaa

Italiassa pääministeri Mario Draghi on eronnut tehtävästään, kertoo BBC. 74-vuotias Draghi on suosittu poliitikko, joka on toiminut pääministerinä 1,5 vuotta. Maan presidentinkanslia vahvisti asian torstaina.

Hän jätti eronpyynnön presidentti Sergio Mattarellalle, jäätyään vaille hallituspuolueiden tukea parlamentin luottamusäänestyksessä myöhään keskiviikkona.

Draghi jätti eronpyynnön jo viikko sitten, kun yksi hallituspuolueista kieltäytyi tukemasta talousuudistusta. Tämä aiheutti maahan poliittisen kriisin. Tuolloin presidentti Mattarella pyysi häntä jatkamaan ja neuvottelemaan parlamentin kanssa.

Draghin mukaan maan selviytyminen kriisistä vaatii nykyisen hallitusohjelman uudistamista ja sopua kiistelevien puoleiden välille.

Presidentti Mattarellan mukaan hallitus jatkaa nykymuodossaan, mutta on epäselvää, mitä tapahtuu seuraavaksi. On todennäköistä, että 2023 parlamenttivaalit aikaistuvat ensi lokakuulle.

Mattarella on pyytänyt Draghia jatkamaan pääministerinä vaaleihin asti.