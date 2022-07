Kiinteistönvälittäjä Solid House laajentaa toimitiloihin

Solid House ja Blanc Asset Management ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Solid House aloittaa toimitiloihin liittyvän liiketoiminnan tämän kuun aikana suurimmissa suomalaiskaupungeissa. Yhtiöt toimivat jatkossa yhdessä nimellä Solid House Toimitilat.

Reilun 6,3 miljoonan liikevaihtoa pyörittävän Solid Housen toimipisteet ja henkilöstö sijaitsevat keskeisimmissä kasvukeskuksissa kuten Tampereella, Turussa ja Helsingissä.

Solid House Toimitilat aloittaa toiminnan 15 toimitilavälittäjän yksikkönä näissä kaupungeissa.

Blanc Asset Management on kiinteistöliiketoimintaan ja toimitilavälitykseen keskittynyt yhti, jonka ydinliiketoimintaa on toimitilojen myynti ja vuokraus. Sillä on noin sata toimeksiantajaa. Jatkossa toimialueisiin kuuluvat Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere, Jyväskylä, Pori, Oulu, Rovaniemi ja niiden lähiseudut. Blanc Asset Management on ollut mukana myös erilaisissa kiinteistökehitys- ja kiinteistökonseptointihankkeissa.