Sinilevätilanne jatkuu huonona merialueilla, sisävesillä levät hieman runsastuneet viime viikosta

Sinilevää havaittiin koko Saaristomeren alueella sekä osassa Selkämeren rannikkovesiä. Sisävesillä levät ovat hieman runsastuneet viime viikosta, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Selkämeren rannikolla sinileviä on havaittu Pyhärannan, Rauman ja Eurajoen edustalla.

Pintalauttoja on havaittavissa Selkämeren ulappa-alueilla sekä Itämeren pohjoisosissa Saaristomeren eteläpuolella.

Sisävesialueilla tilanne on pysynyt ajankohtaan nähden tavanomaisempana, joskin levät ovat hieman runsastuneet viime viikosta. Ely-keskuksen mukaan levää havaittiin viidellä havaintopaikalla, mutta sinilevätilanne on aina järvikohtainen ja tilanne voi vaihdella nopeastikin. Levähavaintoja on todetu ainakin Kiskon Kirkkojärvellä, Säkylän Pyhäjärvellä ja Köyliönjärvellä.

Ely-keskus suosittaa tarkastamaan järvikohtaiset tiedot Järviwikistä.