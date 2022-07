Wärtsilä ponnisti tulosparannukseen – Venäjän toiminnot on nyt ajettu alas

Teknologiayhtiö Wärtsilä onnistui parantamaan tulostaan vuoden toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liiketulos nousi 20 prosenttia 85 miljoonaan euroon ja liikevaihto 24 prosenttia 1,4 miljardiin euroon.

Yhtiö kasvatti tilausmääräänsä 25 prosentin verran 1,4 miljardiin euroon. Palveluiden tilauksissa kasvutahti oli vielä suurempaa, 36 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tilattujen palveluiden arvo nousu 811 miljoonaan euroon.

– Vuoden 2022 toista neljännestä leimasi maailmanlaajuisen toimintaympäristön epävarmuus taloudellisesta kehityksestä. Venäjän vastaiset pakotteet, toimitusketjujen pullonkaulat, kustannusinflaatio ja Kiinan koronarajoitukset aiheuttivat painetta maailmantalouteen ja haasteita myös omalle liiketoiminnallemme. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta pystyimme kasvattamaan tilauskertymäämme, konsernijohtaja Håkan Agnevall toteaa tuloskatsauksessa.

– Kannattavuutta kuormittivat edelleen kustannusten nousu ja epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Palveluiden kasvava tilauskertymä kuitenkin osoittaa, että suuntamme kohti enemmän lisäarvoa tuottavia palveluja on oikea.

Yhtiö arvioi kysynnän kasvavan entisestään seuraavalla neljänneksellä eli heinä-syyskuussa vuodentakaiseen verrattuna.

Katsauskauden jälkeen yhtiö on ilmoittanut (14. heinäkuuta), että se tehostaa moottorituotantoaan Euroopassa sulkemalla tehtaan Italian Triestessä ja keskittämällä nelitahtimoottoreiden tuotannon Vaasaan.

Yhtiö kertoi tulosjulkistuksen lisäksi torstaina saaneensa päätökseen toimintojensa lopettamisen Venäjän markkinoilla. Yhtiö ilmoitti huhtikuussa 2022 ryhtyvänsä ajamaan Venäjän-toimintojaan alas, ja tuo prosessi on nyt päättynyt.

Wärtsilä Digital Technologies -yksikkö Pietarissa on suljettu ja operatiiviset toiminnot on jo lopetettu. Yhtiö on käynnistänyt uuden tutkimus- ja kehitysyksikön Venäjän ulkopuolelle turvaamaan sen, että sitoumukset asiakkaille täytetään ilman keskeytyksiä.