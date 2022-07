Britanniassa rikottiin kaikkien aikojen lämpöennätys – YLE: jatkuvat helleaallot voivat jopa uhata Välimeren alueen elinkelpoisuutta.

Eurooppaa koettelee ennätyksellinen helleaalto. Ilmastonmuutos voimistaa helteitä, mikä voi pahimmillaan uhata muuttaa esimerkiksi Välimeren alueen elinkelvottomaksi.

Lämpöennätyksiä rikottu ympäri Eurooppaa.

Britanniassa tehtiin uusi kaikkien aikojen lämpöennätys, kun lämpötila kohosi ensimmäistä kertaa 40 asteen yläpuolelle maan toista sataa vuotta kestäneen mittaushistorian aikana.

Lämpöennätys rikottiin tiistain aikana jopa kahteen otteeseen. Uusi ennätys on 40,2 astetta, kertoi maan ilmatieteen laitos Met Office. Mittaustulos saatiin Heathrow'n lentokentällä. Edellinen epävirallinen lämpöennätys 39,1 astetta ehti vanheta vain tunnin ennen kuin se rikkoontui.

Britannian ilmatieteen laitoksen mukaan tiistaina alustavasti, että tiistain vastainen yö olisi ollut mittaushistorian lämpimin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yle uutisoi tiistaina, ennätyksellinen kuumuus yhdistyy monen mielessä ilmastonmuutokseen.

Esimerkiksi sään ääri-ilmiöitä analysoiva tiedekonsortio The World Weather Attribution tutki vuonna 2019 Eurooppaa koetellutta helleaaltoa ja arvioi, että vastaava helleaalto olisi ollut äärimmäisen epätodennäköinen ilman ihmisen aiheuttamia muutoksia ilmastoon.

Helteiden haittavaikutukset Euroopassa pahenevat. Eri puolilla on esimerkiksi kärsitty runsaista metsäpaloista, jotka ovat syttyneet harvinaisen kuuman ja kuivan sään vuoksi.

Jatkuvat helleaallot voivat jopa uhata Välimeren alueen elinkelpoisuutta.

– Tällä hetkellä ei näytä siltä, etteikö siellä ollenkaan pystyisi elämään, mutta paljon vaikeuksia on tulossa. Nimenomaan veden riittävyys on monin paikoin kriittinen kysymys. Me tarvitsemme vettä niin hirvittävän moneen asiaan, jotta voimme pyörittää nykyistä elämänmuotoamme, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hannele Korhonen Ylen jutussa.