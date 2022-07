Turun viranhaltijoita äärimmäisen hankala tavoittaa – sijaiset hukassa jopa talon omalta väeltä

Mankalan ei kannattaisi aukoa päätään kun kyse on veronmaksajien rahoista.Liian monta näitä lorvijoita on kunnan ja valtion hommissa. Toisaalta niissä on paljon myös pienipalkkaisia työntekijöitä jotka joutuvat tosissaan raatamaan päivästä toiseen

Vast: Etätöissä?

Mankala, taas arvauksesi on taas pielessä. Olin yli kymmen vuotta julkisella sektorilla, otin lopputilin kun kyrsi se touhu ja tehottomuus ja siirryin takaisin yksityiselle, eli minulla on varsin laaja-alainen kokemus työelämästä eri tasoilla, suosittelen samaa sinullekin. Yksityisellä puolella ei työaikana saa/ehdi kommentoida keskustelupalstoille tai somettaa, eli ei sopineet sinulle.

Julkisella sektorilla vallitseva nepotismi aiheuttaa työkulttuurin siirtymisen sukupolvelta toiselle ja kuvitelmana yleisesti on että yksityisellä puolella "vuollaan kultaa". Tosiasiassa palkat ja edut julkisella ovat ihan kohtuullisia, valtiolla jopa hyviä, työmäärään nähden. Myös johtaminen on iso ongelmana, ei ole käytettävissä keppiä eikä porkkanaakaan, isännätön raha aiheuttaa aina tuhlaamista.