Paraisten Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiseen liittyvät rakennustyöt arvioidaan käynnistyvän loppuvuodesta. Väylävirasto kertoo tiedotteessaan että Kirjalansalmen sillan osalta tiesuunnitelma on hyväksytty, mutta Hessundinsalmen sillan tiesuunnitelmaa on allianssiurakan kehitysvaiheessa muutettu, ja suunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville.

– Haasteita aiheuttavat voimakas kustannustason nousu, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa johtuvat materiaalinen saatavauusongelmat ja hieman ennakoitua heikommiksi osoittautuneet maaperäolosuhteet, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Eduskunta hyväksyi 128 miljoonaa Paraisten siltojen uusimiseen kesäkuussa vuonna 2021.

Hessundinsalmen uutta siltaa koskevaa tiesuunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville 4.elokuuta 2022 asti. Sillan päämateriaaliksi on valittu betoni aiemman teräksen sijaan. Valinnalla pyritään hallitsemaan saatavuus- ja kustannuskehitystä paremmin. Materiaalivalinta saa uuden sillan muistuttamaan ulkonäöllisesti enemmän nykyistä siltaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Olemme myös muuttaneet päätien tasausta tarkempien pohjatutkimusten perusteella. Tasausta nostetaan Kalakoulun liittymän kohdalla, jolloin Kalakoulun yksityistieverkon eritasoliittymän rakentaminen helpottuu. Tasausta on puolestaan laskettu Hessundinsalmen sillan eteläpäällä ennakoitua heikompien pohjaolosuhteiden vuoksi, Wikström kertoo.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päätöksellään hyväksynyt Kirjalansalmen uuden sillan toteuttamisen mahdollistavan tiesuunnitelman. Päätös on hankkeen kannalta merkittävä, sillä se mahdollistaa rakentamisen käynnistämisen. Hyväksymispäätös saa lainvoiman, jos siihen ei haeta muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, kertoo Väylävirasto.

Lue lisää:

Kirjalansalmen uudesta sillasta Suomen kuudenneksi pisin – sillan pituus tuplaantuu

Eduskunta hyväksyi 128 miljoonaa Paraisten siltojen uusimiseen

VM:n ehdotus: 128 miljoonaa euroa Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiseen

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusille silloille vesiluvat