Nukutettu mursu kuljetetaan Korkeasaaren villieläinsairaalaan

Kotkaan omakotitalon pihaan ajautunutta mursua siirrettiin tiistai-iltana onnistuneesti. Eläinlääkärit nukuttivat mursun kahdeksan aikoihin illalla valmistellakseen sen siirtovalmiuteen. Mursu on asetettiin paareille ja kiedottu kantoliinoihin. Traktorin avulla se vedettiin mättäältä tielle ja siitä se siirrettiin kuljetuslaatikkoon.

Kuljetuslaatikko nostettiin eläinkuljetusauton kyytiin, jolla se kuljetetaan Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Viime viikolla Suomeen ilmestynyt mursu on havaittiin tänään Kotkassa omakotitalon pihamaalta, jossa naarasmursu on Ilta-Sanomien haastatteleman miehen mukaan vääntänyt pihalla olevan mattotelineen mutkalle.

Mursun arvellaan kömpineen pihaan talon takapihalla olevan venesataman kautta. Asukas arvioi lehdelle, että eläin on kulkenut maalla noin 50 metrin matkan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mursu on ilmeisesti uinut mereltä kapeaa Nummenjokea pitkin, kertoo puolestaan Yle. Löytöpaikalla on Ylen mukaan pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi kaksi eläinlääkäriä ja poliisi. Pohdinnassa on, nukutetaanko mursu ja kuljetetaanko se Helsinkiin Korkeasaareen.

Paikallinen eläinsuojeluviranomainen ja virka-apuun pyydetty Korkeasaaren eläinlääkäri arvioivat mursun kuntoa. Mursu on erittäin nälkiintynyt, laiha ja sen ihonalainen rasvakerros on niin ohut, että todennäköisesti tästä syystä eläin ei viihdy enää vedessä vaan hakeutuu maalle. On epätodennäköistä, että eläin selviää tässä kunnossa hengissä ja löytää tiensä Itämerestä ulos, kerrotaan Korkesaaren tiedotteessa.

Jos eläimen todetaan olevan hoidon tarpeessa, sekä sen nukuttaminen kuljetusta varten että itse kuljetus ovat isolle merinisäkkäälle hyvin riskialttiita.

Eläinsuojelulain mukaan hädässä olevaa eläintä on autettava. Vaihtoehtoina ovat joko eläimen lopettaminen tai siirtäminen asiantuntevaan hoitoon. Korkeasaaren eläintarha valmistautuu vastaanottamaan mursun villieläinsairaalaansa.

Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.

Viime viikolla naarasmursu havaittiin köllöttelemässä Haminan venerannassa. Sunnuntaina mursu havaittiin Kotkassa, jossa se ui rysään ja kaatoi tilannetta selvittämään tulleen kalastajan veneen.

Juttua korjattu klo 14.24: Mursu väänsi mutkalle mattotelineen, ei pyykkitelineen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Juttuun päivittyy.