Syyttäjä on nostanut syytteen keski-ikäistä miestä vastaan panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä. Syyte koskee Kulosaaressa Helsingissä huhtikuussa tapahtunutta yhdeksänvuotiaan lapsen vapauden riistämistä aamuaikaan tämän koulumatkalla.

Teossa on käytetty henkilöön kohdistunutta vakavan väkivallan uhkaa ja väkivaltaa, esitetty tekstiviestillä uhrin isälle tieto lapsen kidnappaamisesta ja annettu yhteydenottotieto. Uhrin omaisuutta on myös anastettu.

Miehen epäillään todennäköisin syin käyttäneen vapaudenriistossa ampuma-asetta uhkauksen tehosteena. Vapaudenriisto on kestänyt useita tunteja, ja uhri on ollut teon aikana nippusitein sidottuna. Uhrille ei ole aiheutunut teosta vakavia fyysisiä vammoja.

Miehellä on taustallaan teloitustyylinen henkirikos 2000-luvun alusta. Hänet on tuomittu myös useista petosrikoksista. Viimeisin niistä on Sloveniassa marraskuussa 2020 tehty petos, jonka täytäntöönpano on siirretty Suomeen.

Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.